La favola di Dionisi: nel 2017 allenava in D, l'anno prossimo sarà in Serie A

Ad oggi, Alessio Dionisi è il tecnico più giovane della Serie A 2021/2022, appena conquistata con l'Empoli al culmine di una stagione indimenticabile.

Con due giornate ancora da disputare, la Serie B ci ha regalato la prima squadra sicura della promozione tra i grandi: dopo il 4-0 inflitto al Cosenza, l'Empoli si è assicurato il primo posto finale nella stagione regolare e il ritorno in A dopo un'assenza durata due anni.

Seconda miglior difesa con 32 reti al passivo, migliore attacco del torneo con 66 goal all'attivo: parole e musica del direttore d'orchestra Alessio Dionisi, uno dei volti freschi e più interessanti sul panorama calcistico italiano. Con i suoi 41 anni, ad oggi, è l'allenatore più giovane della Serie A 2021/2022, il cui quadro delle partecipanti si completerà con l'ufficialità della seconda promozione diretta e dopo la disputa dei playoff.

Una carriera costruita all'insegna della gavetta e dei sacrifici, che gli sta regalando le maggiori soddisfazioni in veste di allenatore: pochi 'sussulti' ai tempi di quando ricopriva il ruolo di difensore nelle categorie inferiori, con un picco rappresentato dalla conquista di un campionato di Lega Pro Seconda Divisione nel 2010/2011 tra le fila della Tritium.

A 34 anni il ritiro e l'inizio dell'avventura in panchina all'Olginatese in Serie D, categoria in cui si farà le ossa fino al 2018 tra Borgosesia e Fiorenzuola. La vera svolta, quella che gli ha cambiato la vita, è stata l'esperienza alla guida dell'Imolese in Serie C nella stagione 2018/2019: con una squadra partita con l'obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, Dionisi strappa un incredibile terzo posto e l'accesso ai quarti di finale di playoff, dove elimina il ben più quotato Monza di Brocchi. Il sogno si arresta in semifinale contro il Piacenza ma, questo straordinario cammino, fa aprire gli occhi al Venezia che punta su di lui per la stagione successiva.

Anche in Laguna fa ciò che gli viene chiesto, ossia mantenere la categoria e, se possibile, provare ad insidiare le avversarie più quotate per le zone più nobili. Alla fine i playoff non arriveranno (distanti solo 4 punti), al contrario della salvezza, ottenuta nonostante il secondo peggiore attacco (appena 37 reti segnate) e grazie ad una solida difesa (40 goal subiti), fiore all'occhiello del credo calcistico di Dionisi.

La scalata prosegue con l'approdo all'Empoli, stavolta con ambizioni di gloria tutt'altro che nascoste: in Toscana Dionisi trova l'ambiente ideale per continuare a fare il suo calcio senza pressioni come piace a lui e, gli effetti benefici di ciò, si ripercuotono sulla classifica che sorride fin dalle prime battute ai biancazzurri. La palma di uomo-copertina è divisa a metà con Leonardo Mancuso, punta di diamante nel 4-3-1-2 e bomber della squadra con 23 reti stagionali: proprio alla pari di Dionisi, anche la carriera dell'attaccante milanese si è sviluppata a partire dalla Serie D, fino alla ribalta attuale che a 29 anni gli regalerà il palcoscenico della massima serie.

Di lasciare l'Empoli, sia nel suo caso che in quello di Dionisi, non se parla: sarebbe un peccato interrompere un percorso così favolistico, la storia di chi si è fatto un nome partendo dalle retrovie e sgobbando trincerandosi nel silenzio più totale. Una favola che avrà la sua prosecuzione naturale in Serie A, come giusto che sia, categoria che Dionisi ha avuto modo di 'assaporare' con la sfida di Coppa Italia persa a Napoli di misura: l'ennesima dimostrazione della validità del suo lavoro.