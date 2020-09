Le fasce del sorteggio Champions League: Juve in fascia 1, Inter, Lazio e Atalanta nella 3

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/21 può riservare insidie per le italiane: le fasce e le combinazioni migliori e peggiori.

Dalla finale della 2019/20, vinta dal contro il , è passato soltanto poco più di un mese. La nuova edizione, però, è già pronta a cominciare. Giovedì 1 ottobre sarà il giorno del sorteggio della fase a gironi. Con quattro squadre italiane che attendono di sapere il proprio destino: , , e . Tre conferme e una novità, i biancocelesti, che hanno preso il posto che l’anno scorso era del .

Come d’abitudine da quando è stato introdotto il nuovo regolamento per la divisione in fasce delle 32 squadre, i campioni d’ in carica saranno tra le teste di serie. La Juventus, quindi, è inserita in fascia 1. Le altre tre, invece, saranno tutte inserite nella fascia 3, a seconda del proprio coefficiente.

La seconda fascia di quest’anno si preannuncia come una delle migliori di sempre, con top club come o , fino a , Atlético Madrid, , o , squadra che sono in grado di potersela giocare con tutti. Pericoli a cui le squadre italiane dovranno prestare attenzione.

Altre squadre

La composizione delle fasce non è ancora definitiva, in quando mancano ancora tre spareggi da disputare: (AUT)-Maccabi Tel Aviv (ISR), Krasnodar (RUS)- (GRE), Slavia Praga (CZE)-Midtjylland (DAN). Una volta disputate queste partite, anche e scopriranno la propria fascia e il quadro sarà definito.

LE FASCE DEL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE

FASCIA 1: (GER), (SPA), (SPA), (ING), Juventus (ITA), (FRA), (RUS), (POR)

FASCIA 2: Barcelona (SPA), Atlético Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Donetsk (UKR), Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3: Dynamo Kiev (UKR), RB (GER), Inter (ITA), (GRE), Lazio (ITA), Atalanta (ITA).

FASCIA 3 o 4: (RUS), Marsiglia (FRA), Salisburgo (AUT)/Maccabi Tel Aviv (ISR), Krasnodar (RUS)/PAOK (GRE), Slavia Praga (CZE)/Midtjylland (DAN)

FASCIA 4: (BEL), Borussia Mönchengladbach (GER), Basaksehir (TUR), (FRA), Ferencváros (UNG).

I RISCHI PER LE ITALIANE

I gironi di ferro rischiano di essere soprattutto quelli di Inter, Lazio e Atalanta, che partono ovviamente dalla terza fascia e, oltre a top club nelle prime due, potrebbero pescare club insidiosi anche in quarta fascia. Come ad esempio il Marsiglia o il Borussia Mönchengladbach, le squadre probabilmente più attrezzate.

Oltre a questo, il rischio è che ad Atalanta, Inter e Lazio spetti una combinazione - nelle prime due fasce. Come ad esempio Real Madrid e Manchester City, oppure Liverpool e Barcellona. Il passaggio del turno in questi due casi potrebbe rivelarsi durissimo.

I rischi sono concreti anche per la Juventus, soprattutto se in terza fascia dovesse pescare il Lipsia, semifinalista dello scorso anno. Un girone con i Roten Bullen, il Marsiglia (se dovesse finire in quarta fascia) e un club inglese o spagnolo della seconda fascia non renderebbe la vita facile al club bianconero.

I GIRONI DA SOGNO

L’urna può essere tanto malevola quanto benevola. La Juventus, ad esempio, potrebbe trovarsi in una situazione piuttosto comoda qualora in seconda fascia dovesse pescare lo , la squadra sicuramente meno attrezzata, oppure l’Olympiacos in terza e un club come Brugge o Ferencvaros in quarta fascia.

Le italiane di terza, invece, sperano in una tra Porto e Zenit. Anche il Siviglia potrebbe essere abbordabile, almeno rispetto alle altre. In più, pescare gli andalusi permetterebbe a Inter, Lazio e Atalanta di evitare i club spagnoli di seconda fascia, ovvero Barcellona e Atlético, e magari sperare nello Shakhtar.