Farioli lascia l'Alanyaspor: si è dimesso dopo la sconfitta col Galatasaray

Il ko in amichevole, con tanto di primo goal turco di Zaniolo, ha segnato l'addio di Francesco Farioli: decisivo il ridimensionamento del club.

Alla faccia della presunta complicità che dovrebbero avere gli italiani all'estero. In Turchia Nicolò Zaniolo segna al debutto il suo primo goal con la maglia del Galatasaray e, di fatto, contribuisce a provocare uno scossone nella carriera di un connazionale: Francesco Farioli ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore dell'Alanyaspor.

Il ko contro i giallorossi non è stato che la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Del resto non si trattava che di un'amichevole, in attesa del ritorno del campionato, stoppato per il tremendo terremoto che ha colpito il paese nelle scorse settimane.

La decisione di Farioli di lasciare l'Alanyaspor, dov'era tornato nel dicembre del 2021 dopo aver allenato anche il Fatih Karagumruk, parte in realtà da lontano: dal quinto posto della scorsa stagione, per la precisione, un piazzamento da record (mai il club era arrivato così in alto in campionato) che il tecnico italiano sentiva di non poter più migliorare né avvicinare.

L'Alanyaspor, alle prese con problemi economici, è stato costretto a lasciar partire i migliori giocatori della rosa. Tra questi gli attaccanti Famara Diedhiou ed Emre Akbaba, rispettivamente 11 e 10 goal nel 2021/22, il primo ceduto in prestito al Granada e il secondo rientrato per fine prestito al Galatasaray (ma oggi milita da Vincenzo Montella, all'Adana Demirspor).

Non a caso la squadra di Farioli è oggi ben lontana dai fasti dello scorso campionato: dopo 22 giornate ha collezionato appena 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La zona retrocessione dista solamente tre punti.

Ecco perché Farioli ha deciso di dare un taglio al rapporto con l'Alanyaspor, il suo primo club turco (aveva lavorato come preparatore dei portieri prima di accettare l'incarico di allenatore del Karagumruk). Nelle prossime ore sono attese l'ufficialità della separazione e la nomina del sostituto, che dovrebbe essere il sessantunenne Ersun Yanal, ex Antalyaspor.

Negli scorsi mesi Farioli era stato avvicinato ad alcune panchine di Serie A, tra cui quella dello Spezia, alla ricerca di un nuovo comandante dopo l'addio di Thiago Motta. Ma non se n'è mai fatto nulla. A nemmeno 34 anni, e con un'intera carriera davanti a sé, un ritorno in Italia potrebbe diventare presto uno scenario più concreto che mai.