Farioli a Goal: "Mancini è super intelligente, è riuscito a cambiare se stesso"

Il tecnico del Fatih Karagümrük esalta il lavoro di Roberto Mancini: "Ha dato fiducia ai giovani senza mostrare alcun pregiudizio".

A soli 32 anni è l'allenatore di una squadra militante nel massimo campionato turco, il Fatih Karagümrük, imbottito di calciatori italiani quali Viviano, Borini e Bertolacci: Francesco Farioli è uno degli astri nascenti della panchina, emigrato all'estero per inseguire il sogno della sua vita.

Venerdì sarà il giorno del calcio d'inizio degli Europei con Italia-Turchia, sfida a lui molto cara: da un lato la nazione natia, dall'altro quella che è ormai diventata la sua nuova casa.

Intervistato dai microfoni di Goal, Farioli ha speso parole importanti per Roberto Mancini, considerato l'artefice della rinascita azzurra dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia.

"La più grande caratteristica di Mancini è questa: è super intelligente. Perché solo le persone con un QI e un'intelligenza emotiva davvero alti possono cambiare, migliorare e confrontarsi. Mancini ha ricostruito la squadra e ha reclutato i giocatori adatti per supportare la sua visione.

Ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ha osservato e selezionato molto bene i giocatori, non ha escluso un solo talento, ha dato opportunità ai giovani senza alcun pregiudizio. L'ultimo di questi è Giacomo Raspadori, con il quale ho avuto modo di lavorare al Sassuolo. Si è preso i rischi di tutte queste decisioni che alla fine hanno pagato. Lo apprezzo davvero. Aveva talento come calciatore e si è confermato come allenatore. In carriera ha vinto una Premier League, tre campionati di Serie A, quattro Coppe Italia. Dev'essere molto difficile per qualcuno che ha così tanto successo cambiare se stesso. Ma ci è riuscito".

Guai per l'Italia a sottovalutare la Turchia, una delle squadre outsider da tenere d'occhio durante il torneo continentale.

"Credo che la Turchia sia uno degli avversari più duri non solo per l'Italia, ma per ogni squadra del torneo. Ha giocatori incredibili. Sono sia giovani che esperti. Peraltro hanno un ottimo allenatore. E, soprattutto, la Turchia ha un cuore grande proprio come l'Italia. I turchi e gli italiani amano il calcio, abbiamo lo stesso spirito e passione, condividiamo molti sentimenti in merito al calcio".

Il tifo di Farioli sarà diviso a metà, anche se esiste la consapevolezza della forza di tante altre squadre pronte a dichiarare battaglia a Italia e Turchia.