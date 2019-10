Faragò scherza dopo il goal: "Ho detto di non schierarmi al Fantacalcio..."

Paolo Faragò ha segnato il suo primo goal in Serie A, ma aveva consigliato a un amico di non schierarlo al Fantacalcio: "E invece mi ha schierato...".

A è giornata di sorrisi: quello di tutto l'ambiente per una squadra che vola al quinto posto in classifica, quello di Radja Nainggolan, tornato al goal in rossoblù, e anche quello di Paolo Faragò, in rete alla prima presenza stagionale.

Il terzino destro ex Novara ha ritrovato il goal dopo 6 mesi: l'ultimo era stato lo scorso aprile ancora contro la , stesso avversario a cui ha segnato oggi. Un goal che non si aspettava nemmeno lui.

Ad ammetterlo è proprio lo stesso classe 1993, che nel post-partita ha candidamente ammesso di aver consigliato a un amico di non schierarlo al fantacalcio. Solo che lui non lo ha ascoltato, avendo ragione.

“Un mio amico mi ha detto che mi ha acquistato, io gli ho detto di non schierarmi, lui invece l’ha fatto e ha avuto ragione”.

Per Faragò è comunque una notizia positiva, visto che il suo goal ha permesso al Cagliari di mettere la vittoria al sicuro. E ha anche fatto festeggiare alcuni fantagiocatori...