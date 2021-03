Fantacalcio - Veretout, Dybala, De Vrij, Zaniolo, Mkhitaryan, Mandzukic: chi torna ad aprile

Aprile sarà il mese dei rientri: da Dybala a Veretout, fino ad arrivare all'attesissimo Zaniolo, sono tanti i big pronti a tornare in campo.

JORDAN VERETOUT (Roma)

Fonseca è pronto a riabbracciare il francese, elemento fondamentale per gli equilibri del centrocampo della Roma: Jordan ha lavorato ancora a parte alla ripresa degli allenamenti, ma dovrebbe unirsi al gruppo in questa settimana, per essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo in programma sabato alle 15.00, a un mese dalla lesione al flessore della coscia destra rimediata durante la gara contro la Fiorentina. Il francese (a differenza di Smalling, destinato ad una maglia da titolare vista l'assenza per infortunio di Kumbulla e la squalifica di Ibanez) dovrebbe partire dalla panchina ed entrare nella ripresa per mettere minuti nelle gambe in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax.

PAULO DYBALA (Juventus)

Quando torna Dybala? E' una delle domande ricorrenti degli ultimi mesi, non solo per i tifosi juventini. L'ultima presenza della 'Joya' risale al 10 gennaio, contro il Sassuolo: da allora sono passati quasi tre mesi, settimane di incertezza sulle condizioni del giocatore ma soprattutto di grande prudenza, soprattutto in questa ultima fase di riabilitazione. Il ginocchio è clinicamente guarito dopo la lesione al legamento collaterale mediale e il dolore è ormai quasi completamente sparito. Paulo vuole esserci già nel derby, in programma sabato, ma la data per il suo rientro potrebbe essere quella del 7 aprile, in occasione del recupero tra Juventus e Napoli.

STEFAN DE VRIJ (Inter)

Il difensore olandese è risultato ancora positivo al COVID dopo l'ultimo tampone effettuato e, salvo sorprese, salterà la gara di sabato contro il Bologna. De Vrij, la cui positività è stata riscontrata il 18 marzo scorso, è asintomatico e spera di negativizzarsi nei prossimi giorni per avere il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo. Difficile indicare una data per il rientro ma in casa nerazzurra contano di riavere il difensore a disposizione per l'impegno casalingo contro il Cagliari in programma domenica 11 aprile.

MARIO MANDZUKIC (Milan)

L'ex attaccante della Juventus ha continuato a svolgere lavoro personalizzato in questi giorni ed è ormai vicino al rientro: il problema di natura muscolare accusato pochi giorni prima del derby sembra ormai alle spalle, il croato scalpita e vorrebbe rimettersi gli scarpini sin da sabato contro la Sampdoria (come Leao e Rebic) ma il suo rientro potrebbe slittare ancora di una settimana, con la gara del 10 aprile contro il Parma cerchiata in rosso.

HENRIKH MKHITARYAN (Roma)

E' stato il giocatore più decisivo nella stagione della Roma e senza di lui la squadra di Fonseca ha perso le ultime gare di campionato: per questo il rientro di Mkhitaryan è considerato di vitale importanza in casa giallorossa. Al tempo stesso serve prudenza per le condizioni del polpaccio lesionato durante la sfida di Europa League contro lo Shakhtar: l'imperativo è non correre rischi, per evitare possibili ricadute che a quel punto comprometterebbero il finale di stagione del campione armeno. La tabella sembra delineata: ancora out in campionato contro il Sassuolo e il Bologna, per poi rientrare nel match del 15 aprile contro l'Ajax.

NICOLÒ ZANIOLO (Roma)

E' il nome più atteso, non solo in casa giallorossa: Zaniolo sta lavorando con grande impegno e dedizione per ritrovare al più presto la Roma e inseguire il sogno Europei. Anche in questo caso la parola d'ordine è precauzione, vista l'entità dell'infortunio (rottura del crociato anteriore) e i precedenti del ragazzo. Dalla prossima settimana Nicolò dovrebbe aggregarsi alla Primavera (attualmente prima in classifica in campionato) e potrebbe scendere in campo con la formazione allenata da Alberto De Rossi in occasione della gara del 17 aprile contro l'Atalanta. La data giusta per il ritorno tra i convocati in prima squadra potrebbe essere quella del 25 aprile, in vista di Cagliari-Roma.