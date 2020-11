Fantacalcio, le ultime: quando torna Pastore, stop per Calabria e Keita

Dal ritorno di Pastore agli stop di Calabria, Keita, Vieira e Verde: le ultime notizie di Fantacalcio in vista del prossimo weekend.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità in vista del prossimo weekend di in chiave Fantacalcio.

Calabria si ferma per un affaticamento muscolare, Keita per un problema a una coscia. Pastore vicino al rientro. Infortuni per Ronaldo Vieira e Verde, mentre Dragus è negativo al Covid-19.

Leggero affaticamento per il terzino del : nulla di particolarmente preoccupante, ma la convocazione per la gara di Europa League contro il Lille dovrebbe essere esclusa. Contro i francesi giocherà Diogo Dalot. Calabria può tornare già domenica contro il .

Problemi muscolari per Keita, come comunicato dalla sul proprio sito ufficiale: "Keita Balde ha chiuso in anticipo la seduta mattutina per un fastidio alla coscia destra che sarà valutato nel corso delle prossime ventiquattro ore".

Novità per quanto riguarda l'infortunio di Pastore. Le ha annunciate Paulo Fonseca nella conferenza stampa di vigilia di -Cluj: "So che Pastore tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare. E’ importante che possa essere di nuovo con noi".

Ronaldo Vieira va ko, come annunciato dal Verona: "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Ronaldo Vieira ha riportato una lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".

Dragus negativo al Covid-19. Lo ha comunicato il nel report dell'allenamento odierno: "Il Football Club Crotone comunica che Denis Dragus è risultato negativo al Covid-19 ai test effettuati nella giornata di martedì. Il calciatore verrà ora sottoposto ad ulteriore test molecolare di controllo e successivamente alle visite medico-sportive di rito prima di affrontare, nei prossimi giorni, una ripresa graduale monitorata finalizzata al rientro in gruppo".

"Lo Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto l'esterno offensivo Daniele Verde, hanno evidenziato una lesione all'adduttore lungo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla". Così lo Spezia sul proprio sito ufficiale.