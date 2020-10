Fantacalcio, le ultime: Rebic vede l'Udinese, quando torna Chiellini, Skriniar out per Covid

Infortuni e Covid stanno falcidiando la . Diversi i calciatori alle prese con problemi fisici o positivi al Coronavirus, attualmente ai box o pronti al ritorno in campo.

Da Chiellini a Smalling, passando per De Ligt, Donnarumma, Galabinov, Rebic, Ribery e Skriniar: ecco le ultime, anche in chiave Fantacalcio, su alcune delle assenze più pesanti del momento e la data del rientro.

Infortunatosi a Kiev nel primo impegno stagionale di contro la Dinamo, Giorgio Chiellini ha saltato - e darà forfait anche per - : il difensore bianconero, vittima di un risentimento ai flessori della coscia destra, tornerà a disposizione ad inizio novembre.

Luce in fondo al tunnel dietro l'angolo per Matthijs De Ligt: il centrale olandese, operato alla spalla a metà agosto dopo l'eliminazione dalla Champions della Juventus col , già in settimana potrebbe ricevere il via libera per rientrare in gruppo.

La trasferta scozzese, oltre al tris rifilato al in , ha portato in dote al una duplice spiacevole sorpresa: Gianluigi Donnarumma e Hauge positivi al Coronavirus. Per il portierone, quarantena e successivo tampone di routine: imprevisti permettendo, possibile rientro nella prima decade di novembre.

Avvio di stagione super per Andrej Galabinov, stoppato dall'infortunio patito a San Siro il 4 ottobre durante Milan- : il bomber bulgaro, vittima di una lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra, sarà arruolabile da metà novembre.

Il Milan ritrova Ante Rebic. Il croato, uscito nel primo tempo del match col Crotone il 27 settembre per una lussazione al gomito, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un mese di stop e rientrerà tra i convocati domenica ad Udine.

Assente domenica scorsa contro l' , Franck Ribery ha smaltito il risentimento muscolare che lo ha costretto al forfait nell'ultimo match di campionato ed è tornato ad allenarsi col resto dei compagni: il francese della , è tra i convocati per la sfida di Coppa col .

L'ultima pausa per le Nazionali ha lasciato all' la positività di Milan Skriniar al Covid: il difensore slovacco, mercoledì rientrerà in Italia dopo l'isolamento trascorso in patria e in caso di tampone negativo sarà a disposizione di Conte per la partita di sabato col .

Distorsione al ginocchio alle spalle, Chris Smalling sta per riprendersi la difesa della : dal suo ritorno a titolo definitivo in giallorosso l'inglese non ha ancora messo piede in campo, ma - come preannunciato da Fonseca - sarà convocato e arruolabile per il match di Europa League col Sofia.