Fantacalcio, le ultime: Chiellini in gruppo, quando rientra Sanchez, Zappacosta salta il Derby

Il rientro di Chiellini, le condizioni di Sanchez e Bruno Alves, nuovi problemi per Genoa e Torino: le ultime in chiave Fantacalcio.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità sulle possibili formazioni della sesta giornata di in chiave Fantacalcio.

Dal rientro in gruppo di Chiellini ai problemi di Sanchez, il ne perde altri due mentre nel si ferma Linetty. alle prese con l'emergenza Covid.

Ottime notizie per Liverani che recupera sia Bruno Alves che Yordan Osorio, entrambi oggi hanno lavorato in gruppo e saranno disponibili per la gara di sabato contro l' . Il portoghese potrebbe partire titolare. Lavoro differenziato e terapie invece per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila.

Il capitano della Juventus è rientrato in gruppo dopo l'infortunio muscolare di Kiev e verrà convocato per la gara di domenica pomeriggio a La . Il suo recupero potrebbe concedere un turno di riposo a Bonucci, anche lui non al meglio. Restano ai box de Ligt, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Il brasiliano tornerà solo dopo la sosta di metà novembre.

L'esterno sta cercando di recuperare almeno per la panchina in vista del Derby di sabato. Ieri mattina, secondo quanto riporta 'Il Secolo XIX', si è allenato con una serie di corse e allunghi senza sentire grossi fastidi. Al momento resta in dubbio. Sicuramente out invece Gabbiadini.

L'infortunio subito in Coppa da Faraoni preoccupa Juric, che ha gli uomini contati in vista del . Kalinic non è sceso in campo per riassorbire una botta alla caviglia subita contro la .

La Lazio attende con ansia l'esito dei nuovi esami per capire chi tra Ciro Immobile, Luis Alberto, Andrea Lazzari e Djavan Anderson possa essere a disposizione per la trasferta di Torino. In caso di forfait al posto di Immobile giocherebbe uno tra Caicedo e Muriqi.

Il centrocampista polacco rischia di saltare la gara contro la Lazio per una contusione al piede destro. Affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra per Gojak. Completamente recuperato invece Andrea Belotti: il Gallo ci sarà.

Il cileno non è ancora al meglio dopo il problema muscolare accusato col . Conte però sembra orientato a concedere un turno di riposo a Lukaku, finora sempre in campo da titolare: al suo posto potrebbe giocare Pinamonti.

Il Genoa perde Davide Zappacosta: l'esterno ha rimediato una lesione al retto femorale. Problema muscolare al flessore anche per l'attaccante Eldor Shomudorov. Entrambi salteranno il Derby contro la . L'ex potrebbe rientrare solo dopo la sosta di metà novembre.