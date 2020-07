Fantacalcio: Olsen, Romulo e Cacciatore fuori dalle liste Serie A

Romulo ha salutato il Brescia, Cacciatore il Cagliari che non ha trovato l'accordo con la Roma per Olsen: tutti e tre escono dalle liste Serie A.

Il perde Romulo, il Robin Olsen e Fabrizio Cacciatore. In questo rush finale della stagione, ripartita dopo l'emergenza Coronavirus, rondinelle e sardi devono fare i conti con gli addii dei rispettivi calciatori che dunque non figurano più nelle liste del fantacalcio.

Romulo, come recita la nota del Brescia, "ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza, può considerarsi conclusa".

Per quanto riguarda Olsen, invece, il portiere svedese ha salutato i rossoblù in seguito alla mancata intesa tra il club di Giulini e la Roma sul prolungamento del prestito dal 30 giugno alla fine del campionato.

Infine Cacciatore, che ha annunciato come la propria avventura sull'isola sia terminata "dopo un anno e mezzo": alla base, l'accordo non raggiunto tra il difensore e il Cagliari per allungare il contratto esauritosi il 30 giugno.

Romulo, Olsen e Cacciatore vedono il proprio 2019/2020 - già tormentato per via della pandemia - concluso in anticipo rispetto alle giornate che restano da disputare ed escono dalle liste Serie A del fantacalcio. Chi aveva pensato a loro come rinforzi in un'eventuale asta di riparazione, dovrà cambiare obiettivi.