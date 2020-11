Fantacalcio, le ultime: stop per Kalinic, Smalling e Belotti acciaccati

Emergenza in difesa per la Juventus e in attacco per il Milan, Belotti e Smalling stringono i denti, Osimhen rischia di saltare la Roma.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta problematica a causa dei numerosi problemi fisici di tanti importanti giocatori. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

Smalling si è fermato ancora a causa di un fastidio allo stesso ginocchio che lo aveva costretto a saltare le prime giornate di campionato: l'inglese proverà comunque a stringere i denti. Escluse lesioni muscolari per Ibanez, che resta in dubbio a causa di un risentimento al flessore.

Emergenza in difesa per la di Pirlo, che dopo Chiellini e Bonucci perde anche Demiral a causa di un problema muscolare. De Ligt è l'unico centrale di ruolo a disposizione e verrà affiancato da Danilo.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare per Nikola Kalinic, che rientrerà in campo non prima di Natale. Si tratta dello stesso infortunio subito da Ibrahimovic nella stessa giornata di campionato.

"Hellas FC comunica che - dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore - Nikola Kalinić ha riportato nel corso del match di domenica scorsa contro il una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra".

Pioli deve fare i conti con un attacco totalmente da ridisegnare: all'infortunio di Leao si è aggiunto il pesante infortunio di Ibrahimovic, mentre nelle ultime ore si è fermato anche Saelemaekers a causa di un problema alla caviglia. Sarà Rebic a guidare il reparto offensivo con Hauge e Castillejo promossi titolari.Andrea Belotti ha accusato un fastidio al ginocchio, ma proverà a stringere i denti per tornare titolare accanto a Zaza in attacco contro la . Ancora out Lukic, Gojak e Vojvoda, in forte dubbio anche Verdi per un problema muscolare.Non arrivano belle notizie dall'infermeria per Gattuso: Victor Osimhen sta seguendo un programma personalizzato dopo la lussazione della spalla, ma sembra difficile ipotizzare un suo impiego nel big match contro la . Mertens potrebbe dunque tornare titolare al centro dell'attacco azzurro.