Fantacalcio, le ultime: stop Chiesa, allarme rientrato per Hakimi

Continua la sosta delle nazionali e continuano a fioccare gli infortuni tra i club di Serie A: per l'Inter rientra però l'allarme riguardante Hakimi.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio.

Rientra un minimo la situazione d'emergenza che sta vivendo l' , visto che il problema accusato da Achraf Hakimi sembra meno grave del previsto. Stesso discorso per Zaccagni, che rende felice l'Hellas .

Il invece è alle prese con una coperta cortissima in attacco, dove anche Defrel continua ad allenarsi sempre a parte. Chiesa intanto non partecipa alla spezione della Nazionale Italiana e sarà osservato con attenzione dalla .

Altre squadre

Il trequartista dell'Hellas Verona ha abbandonato negli scorsi giorni il ritiro della Nazionale Italiana per un problema muscolare. Secondo quanto filtra dall'ambiente, potrebbe trattarsi però solo di un affaticamento muscolare. Zaccagni potrebbe essere in grado di recuperare per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 22 novembre.

German Pezzella potrebbe non riuscire a recuperare per la prossima partita della , contro il , domenica prossima. Il difensore centrale nelle scorse settimane è stato sottoposto a un intervento di pulizia della caviglia. Tuttavia, al massimo, il difensore dell' dovrebbe recuperare per la gara contro il del 29 novembre.

Sempre alle prese con un problema muscolare alla coscia Roberto Pereyra. L' è un po' preoccupata dalle sue condizioni, visto che non è ancora tornato in ed il club non ha potuto controllare le sue condizioni dal vivo. Sta cercando di recuperare in Argentina. Comunque, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

L'attaccante del Sassuolo continua a non essere pienamente disponibile per Roberto De Zerbi. Dopo che prima della sosta era tornato in squadra, anche se giocand solo parti di gare, adesso è nuovamente indisponibili. Nell'ultimo allenamento disputato dal Sassuolo, il francese si è allenato ancora a parte. Con Caputo e Djuricic attualmente out, è un problema serio per il tecnico neroverde.

Buone notizie per Antonio Conte da Achraf Hakimi: l’allarme sembra rientrato e pare si trattasse di una semplice botta, a tal punto che il marocchino dovrebbe giocare nuovamente martedì senza alcun problema. L'Inter vorrebbe comunque preservare a sua condizione, senza affaticarlo ulteriormente. Vedremo come si comporterà il .

Federico Chiesa è attualmente fermo ai box: ha provato a recuperare dal suo problema muscolare per giocare la partita di contro la , ma non c'è stato niente da fare. Il giocatore adesso sarà valutato con attenzione dalla Juventus, nel corso della prossima settimana, per capire se potrà essere a disposizione contro il .