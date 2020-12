Fantacalcio, le ultime: nuovo stop per Chiellini, si ferma anche Caicedo

Nella Juventus si è fermato nuovamente Giorgio Chiellini, mentre la Lazio accusa il ko di Caicedo. Sospiro di sollievo per Gollini.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta complicata per numerosi infortuni e per quache recupero ancora in bilico. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

Non c'è pace per Giorgio Chiellini. Il difensore della , infatti, è finito nuovamente ai box per un problema muscolare alla coscia sinistra . Un guaio fisico accusato alla vigilia della partita di contro la . Il giocatore, al netto di sorprese nel recupero, non sarà a disposizione nemmeno per il Derby di sabato contro il . Una stagione tormentata anche al Fantacalcio per lui.

L'attaccante della è in dubbio per la sfida di Champions League contro il e, di conseguenza, e sue condizioni lasciano in apprensione anche per la prossima giornata di campionato. L'attaccante biancoceleste ha lasciato l'allenamento di oggi, interrompendo la seduta per un problema fisico. Nelle prossime ore se ne saprà di più sul suo conto.

Continua il processo di recupero di Zlatan Ibrahmovic, dopo l'infortunio alla coscia patita nella partita contro il . Lo svedese oggi si è sottoposto a una visita di controllo di routine per valutare la lesione muscolare accusata con il Napoli: sia lui che Rafael Leao continuano a lavorare a parte, ma le loro condizioni sono in netto miglioramento. Il recupero contro la tuttavia appare come una chimera.

Come comunicato dal Napoli, anche oggi Victor Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Come naturale conseguenza, il suo recupero non ci sarà per la sfida di contro l'AZ. Da verificare un possibile recupero per la contro il .

Il continua ad aver problema con i suoi due portieri. Nella sfida contro il ha giocato il terzo, Paleari, al debutto in Serie A. A Pegli oggi si sono sottoposti a terapie Perin e Marchetti (trauma distorsivo del rachide cervicale con contrattura muscolare e stato flogistico del muscolo dentato e sottospinoso della spalla sinistra), le cui condizioni sono tenute sotto stretta osservazione dallo staff medico.

Tira un sospiro di sollievo l' e lo stesso Pierluigi Gollini. Uscito nel secondo tempo della sconfitta contro il , oggi si è sottoposto a dei controlli. Gli esami hanno evidenziato un, lo stesso infortunato ad agosto. Ma per fortuna non c'è nessuna lesione.