Fantacalcio, le ultime: lungo stop per Chiellini, si fermano Sanchez e Zaccagni

La Juventus perde Chiellini ma ritrova Alex Sandro e De Ligt, Inter in ansia per Sanchez, si fermano Lovato e Zaccagni: le ultime di Fantacalcio.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio.

Lungo stop per Chiellini, la recupera De Ligt e Alex Sandro, il perde Lovato e Zaccagni. preoccupata per Sanchez.

Nuovo stop per il capitano della che si era fermato prima della gara contro la . Gli esami hanno evidenziato "una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra" che dovrebbe costringerlo a stare fermo circa un mese. Prosegue le terapie anche Ramsey, quasi certamente out alla ripresa contro il .

L'esterno era finito in tribuna contro la Lazio a causa di un affaticamento muscolare non ancora superato. Resta da capire se Chiesa risponderà alla convocazione della Nazionale. Le sue condizioni comunque non preoccupatno particolarmente.

Le buone notizie per la Juventus arrivano dal difensore olandese che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e sarà a disposizione contro il Cagliari, Stesso discorso per Alex Sandro, fermo da metà settembre per un problema muscolare. Anche lui è ormai prossimo al rientro.

Infortunio per il difensore del Verona durante - Under 21. Il centrale ha chiesto il cambio per un problema muscolare all'inguine. Le sue condizioni andranno valutate meglio nei prossimi giorni con gli esami del caso.

Nuovo allarme Sanchez all'Inter. L'attaccante ha abbandonato l'ultima seduta di allenamento del a causa di un fastidio muscolare, anche se il CT Rueda ha tranquillizzato tutti sulle condizioni del Nino Maravilla: "Si trascina un fastidio, ieri ha terminato anzitempo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato alla Clínica Meds, dove qualsiasi situazione complessa è stata esclusa. Oggi ci alleneremo e vedremo come risponderà per prendere una decisione".

Brutte notizie per il Verona dal ritiro della Nazionale, si è fermato Zaccagni, grande protagonista in questo inizio di stagione. L'attaccante ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. La speranza di Juric è quella di recuperarlo in tempo per la prossima gara che vedrà gli scaligeri affrontare