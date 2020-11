Fantacalcio, le ultime: Insigne e Sanchez in gruppo, Lukaku ai box

Il rientro in gruppo di Insigne, Conte ritrova Sanchez ma perde Lukaku, nuovo infortunio per Cornelius: le ultime in chiave Fantacalcio.

Niente da fare per il centravanti belga, che dopo aver saltato la sfida di sabato contro il non affronterà nemmeno il Real Madrid. Lukaku non è partito per la assieme al resto della rosa nerazzurra.

Se Lukaku è la grande assenza dell'Inter contro il Real Madrid, il volto nuovo di Antonio Conte per la sfida di Valdebebas può essere Alexis Sanchez. Il cileno è tornato ad allenarsi in gruppo, come confermato dal tecnico a 'Sky Sport': "Posso dire che Sanchez è tornato per la prima volta oggi a fare allenamento, traete voi le vostre conclusioni se giocherà o meno”.

Dopo aver guardato dalla tribuna i propri compagni perdere al San Paolo contro il , Insigne ha superato il problema muscolare che lo aveva fermato durante il match di contro la . Come comunicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, "Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo”.

Non c'è pace per il Parma. Come comunicato dal club ducale, "a seguito della sintomatologia dolorosa comparsa al termine del primo tempo della gara contro l’Inter, Andreas Cornelius si è sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso".

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', non c'è nulla di particolarmente grave dietro il problema a un ginocchio che ieri ha costretto il centravanti del ad abbandonare anzitempo la partita contro la : soltanto una forte contusione, senza interessamento dei legamenti.