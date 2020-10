Fantacalcio, le ultime: infortunio per Gosens, Sanchez non recupera, Cristiano Ronaldo è guarito

L'Atalanta perde Gosens per infortunio, Molina positivo nel Crotone, Sanchez non recupera per Inter-Parma, Cristiano Ronaldo è guarito: le ultime.

Tutte le ultime dai campi di in vista della sesta giornata: l' perde Gosens, ancora problemi per Izzo, continua l'emergenza alla . Conte non recupera Sanchez, stop per Santon. Cristiano Ronaldo è guarito.

Durante l'ultimo allenamento della Lazio alla lunga lista di assenti si sono aggiunti Patric, Fares e Akpa Akpro. Dei tre solo quest'ultimo potrebbe essere a disposizione per la trasferta di . Il tutto sempre in attesa dei nuovi controlli sanitari.

Perdita pesante per l'Atalanta che sabato a non potrà disporre di Robin Gosens. L'esterno tedesco non è stato neppure convocato da Gasperini a causa di un problema al polpaccio. Le sue condizioni sono da valutare.

Il difensore granata è in dubbio per la gara contro la Lazio a causa di una contusione al ginocchio destro. Hanno invece regolarmente lavorato col gruppo sia Gojak che Linetty, entrambi recuperati così come capitan Belotti.

Secondo caso di positività al Covid-19 per il Crotone, dopo Dragus è costretto a fermarsi anche il centrocampista. Molina è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare.

Ottime notizie finalmente per Pirlo che contro lo potrebbe nuovamente schierare Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è guarito dal Covid-19 e torna a disposizione della già per la gara di domenica pomeriggio. Domani intanto CR7 sosterrà le necessarie visite di idoneità, poi si allenerà individualmente.

Antonio Conte ha confermato che Sanchez non ha ancora recuperato dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. Il cileno quindi salterà - : "Neanche Sanchez è pronto, bisogna aspettare che i dottori diano l'ok, bisogna avere pazienza e cercare di fare esperienza su cose che accadono. I calciatori si devono assumere grande responsabilità nelle scelte, a volte forzare determinate situazioni può essere peggio".

Stop confermato per Davide Santon che si era infortunato alla vigilia della gara di . Il terzino giallorosso salterà anche la gara di campionato della a causa di una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.