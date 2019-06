Il Fantacalcio diventa un lavoro: il miglior fantallenatore assunto dal Legia Varsavia

Rui Marques, dopo aver lavorato come consulente all'Estoril, è diventato scout internazionale per il club polacco.

Il miglior gioco del mondo? Difficile dirlo, essendo alquanto soggettivo. Per molti è un derivato del calcio, che appassiona milioni di persone in , ma non solo. Regole diverse lontano dalla , ma comunque con lo stesso schema di base. Il fantacalcio è una religione, e sì, anche un lavoro ben pagato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Chiedere a Rui Marques, ex studente di economia giudicato come il miglior fantallenatore del mondo. Il portoghese ha infatti vinto oltre 120.000 euro in premi, conquistando il Fantasy Football del Daily Mirror e quello della Bild. Grazie ai quali è stato notato dal Legia Varsavia, che ha deciso di assumerlo.

Non proprio una squadra qualunque, considerando che giocherà anche la prossima . Non sarà una delle big d'Europa, ma è da tempo una squadra complicata con cui avere a che fare in giro per il continente. Marques è stato assunto come scout internazionale, vista la sua abilità nel selezionare giocatori dal rendimento costante durante l'arco della stagione.

I fanta-allenatori lo sanno, non basta scegliere il grande nome per poter vincere, ma serve analizzare il passato recente, le caratteristiche dell'ambiente e una miriade di statistiche. Rui Marques è così in giro per l'Europa, così da visionare alcune gare e fare rapporto alla società di Varsavia.

"Mi hanno mandato in per la partita contro Cipro. Dovevo valutare alcuni calciatori ciprioti come potenziali acquisti. Quando ero in Portogallo il club ha acquistato due giocatori che erano nel mio report finale. E uno dei due è stato venduto sei mesi dopo con un profitto di un milione di sterline".

Intervistato dal Sun, Marques ha svelato le ultime settimane di lavoro. Marques ha tra l'altro lavorato per l'Estoril Praia, in :

Insomma, se pensate che darvi da fare con il fantacalcio sia solo un divertimento tra amici vi sbagliate di grosso. Marques è l'esempio lampante della capacità reale di capire quali giocatori possano mantenere un alto livello di prestazioni per tutta l'annata.