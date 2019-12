Fantacalcio, 'La Gazzetta dello Sport' rettifica: voto 6 per Benassi

Importante nota pubblicata dalla 'La Gazzetta dello Sport' per tutti i fantallenatori nell'edizione odierna: votto 6 a Benassi, non SV.

Non sarà una notizia fondamentale per tutti, ma lo sarà sicuramente per molti fantallenatori d' . Lunedì 'La Gazzetta dello Sport' aveva consegnato i voti della partita tra e , lasciando con un secco SV (senza voto) Marco Benassi.

Ed invece oggi, martedì, arriva una importante errata corrige. Com si legge sul quotidiano "il voto di Marco Benassi pubblicato all’interno delle pagelle della Gazzetta dello Sport, in occasione di Fiorentina-Inter, è 6 e non senza voto, come erroneamente uscito sull’edizione di ieri. Ci scusiamo per l’errore, restituendo al centrocampista viola una sufficienza ampiamente meritata".

Ed in effetti il centrocampista dell'Inter era entrato al 21' del secondo tempo e, se si aggiungono anche i 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, aveva giocato una buona mezz'ora di partita. Impossibile non prendere il voto.

Benassi tra l'altro ha dato la spinta a tutta la squadra di Vincenzo Montella, che poi ha trovato il pareggio con Vlahovic. Insomma, un 6 meritato che arriva con un giorno di ritardo.