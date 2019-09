Fantacalcio, la Gazzetta cambia il voto di Belotti: da 7 a 7.5

Andrea Belotti è stato il grande mattatore del posticipo della quinta giornata di . Il Gallo ha deciso con una doppietta la partita contro il e si è meritato un voto alto al fantacalcio.

La Gazzetta però ha dovuto cambiare il voto di Andrea Belotti, il giorno dopo la sfida tra e Milan. Il motivo? A quanto pare sul giornale di oggi è andato in stampa il voto sbagliato, per errore. Questa la nota ufficiale.

"Per un errore nell’impaginazione delle pagelle di Torino-Milan, sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è apparso il voto sbagliato ad Andrea Belotti, autore della doppietta che ha ribaltato i rossoneri e migliore in campo. Sul giornale è uscito 7 invece del 7,5 assegnato dall’inviato Marco Pasotto. Nello scusarci con i lettori, segnaliamo che per le classifiche della Magic il voto di cui tenere conto è, ovviamente, 7,5".