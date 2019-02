Fantacalcio, Chiellini prende 6 per pochi minuti: la 'Gazzetta dello Sport' è costretta a spiegare

Molti fantallenatori hanno fatto polemica contro la 'Gazzetta dello Sport', che ha dato un 6 a Chiellini per aver giocato soltanto sette minuti.

In Italia, ormai lo sappiamo bene, il fantacalcio viene preso sempre più seriamente. Ecco perché, quando succede qualche 'caso limite' in Serie A, le polemiche non mancano mai.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo sa bene la 'Gazzetta dello Sport' che, dopo aver dato un 6 in pagella a Giorgio Chiellini in occasione di Bologna-Juventus, si è vista piovere una serie infinita di polemiche.

L'articolo prosegue qui sotto

Il motivo? Presto detto. Giorgio Chiellini entra al minuto 87 di Bologna-Juventus, gioca 7 minuti complessivamente (4 di recupero) e prende 6 in pagella.

La breve partita di Chiellini lo ha visto toccare in tutto quattro palloni, fare un passaggio, una respinta ed un intercetto. Forse troppo poco per un voto, ma la 'Gazzetta dello Sport' ha dovuto giustificare la sua decisione, con la spiegazione dell'inviato a Bologna.