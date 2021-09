Fantacalcio, chi gioca e chi no: convocati, infortunati e chi recupera

Tutte le notizie in tempo reale dai campi di Serie A per il Fantacalcio: chi gioca e chi no, infortunati, recuperati e convocati per la 5a giornata.

Le ultime notizie dai campi e dalle conferenze per la quinta giornata di Serie A e per il Fantacalcio. Tutte le novità in tempo reale su infortunati, recuperati e convocati, squadra per squadra.

NOTIZIE ATALANTA

Gasperini recupera de Roon che ha definitivamente scontato le quattro giornate di squalifica. L'olandese torna a comporre la mediana insieme a Freuler. Si rivedono anche Pessina e Ilicic dal 1' a supporto di Zapata. Ancora out Muriel.

Convocati Atalanta: Musso, Rossi, Sportiello, Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Ilicic, Zapata, Piccoli.

NOTIZIE BOLOGNA

Ancora indisponibili Kingsley e Schouten. Mihajlovic si affida ad Arnautovic con Orsolini, Soriano e Barrow a supporto. In difesa conferma per Theate, in goal a San Siro, al fianco di Medel.

Convocati Bologna:

NOTIZIE CAGLIARI

Con Zappa squalificato e Godin e Strootman in recupero, Mazzarri verso il 4-4-2 con Joao Pedro e Keita in attacco. In difesa, a destra Caceres e a sinistra Lykogiannis con Carboni che scala al centro.

Convocati Cagliari: -

NOTIZIE EMPOLI

Fiamozzi è l'unico indisponibile. Andreazzoli dovrebbe confermare la formazione vista contro la Samp con un ballottaggio in avanti: Pinamonti potrebbe spuntarla su Cutrone per affiancare Mancuso.

Convocati Empoli: -

NOTIZIE FIORENTINA

Appurate le defezioni di Pulgar e Castrovilli, Italiano dovrebbe schierare in mediana Torreira con Bonaventura e Duncan ai lati. In attacco c'è Vlahovic nel tridente con Saponara e Callejon.

Convocati Fiorentina: Amrabat, Benassi, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti, Vlahovic.

NOTIZIE GENOA

Ballardini è orientato verso il tandem pesante con Destro e Pandev insieme dal 1'. Nei tre di difesa ci saranno Vanheusden, Maksimovic e Criscito. Ancora out Caicedo, Ekuban, Sturaro e Biraschi.

Convocati Genoa: Andrenacci, Badelj, Bani, Behrami, Bianchi, Cambiaso, Criscito, Destro, Fares, Ghiglione, Hernani, Kallon, Maksimovic, Masiello, Melegoni, Pandev, Portanova, Rovella, Sabelli, Semper, Sirigu, Touré, Vanheusden, Vasquez.

NOTIZIE INTER

Inzaghi dovrà fare a meno sia di Correa che di Vidal, oltre che a Sensi. In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro. A sinistra scalda i motori Dimarco con Vecino che si candida ad una maglia da titolare.

Convocati Inter: Handanovic, Cordaz, Radu, de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Perisic, Calhanoglu, Barella, Sangalli, Brozovic, Sanchez, Dzeko, Lautaro, Satriano.

NOTIZIE JUVENTUS

Morata è uscito malconcio dalla partita con il Milan e potrebbe partire dalla panchina. In attacco potrebbe giocare Kean dal 1' al fianco di Dybala. Candidati ad una maglia da titolare anche de Ligt in difesa e Chiesa sul versante mancino. Sempre indisponibili Arthur e Kaio Jorge.

Convocati Juventus:

NOTIZIE LAZIO

Squadra praticamente al completo per Maurizio Sarri che potrebbe lanciare Zaccagni dal 1' nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, quest'ultimo in leggero vantaggio su Pedro. In mezzo Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Convocati Lazio:

NOTIZIE MILAN

Assenti Bakayoko, Calabria, Giroud, Ibrahimovic, Krunic e Kjaer, più Messias. Pioli dovrebbe schierare Kalulu sulla destra con Romagnoli e Tomori coppia centrale. In avanti Rebic con Leao, Brahim Diaz e Florenzi. A centrocampo possibile turno di riposo per Kessiè: al fianco di Tonali occasione per Bennacer.

Convocati Milan:

NOTIZIE NAPOLI

Quattro assenti per Spalletti: Demme, Ghoulam, Lobotka e Mertens. In casa della Samp sarà ancora Osimhen a guidare l'attacco con il supporto di Lozano, Zielinski e Insigne.

Convocati Napoli:

NOTIZIE ROMA

Oltre al lungodegente Spinazzola, ancora out Vina. A sinistra ci sarà Calafiori. In mediana Veretout-Cristante. Davanti possibili novità: Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

Convocati Roma:

NOTIZIE SALERNITANA

Gli indisponibili saranno Aya, Capezzi e Ruggeri. Castori recupera Ribery e il francese dovrebbe agire alle spalle del duo Djuric-Bonazzoli.

Convocati Salernitana: -

NOTIZIE SAMPDORIA

Ancora out Gabbiadini. Fuori anche Verre. D'Aversa si affida a Quagliarella e a Caputo che, ad Empoli, ha segnato i primi goal in maglia Samp. A sinistra Damsgaard, al centro Ekdal dal 1'.

Convocati Sampdoria:

NOTIZIE SASSUOLO

In infermeria ci sono Obiang e Romagna. Dionisi punta su Scamacca innescato dal tridente Berardi-Djuricic-Boga. A centrocampo Harroui candidato ad affiancare Maxime Lopez.

Convocati Sassuolo: Consigli, Pegolo, Satalino, Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan, Djuricic, Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traoré, Berardi, Boga, Defrel, Raspadori, Scamacca.

NOTIZIE SPEZIA

Contro la Juventus non ci saranno Agudelo, Colley, Erlic, Reca e Sena. Thiago Motta pronto ad affidarsi al trio Manaj-Gyasi-Salcedo. Pacchetto difensivo con Amian, Nikolaou, Hristov e Ferrer.

Convocati Spezia: -

NOTIZIE TORINO

L'infortunio di Praet costringe Juric a dei cambiamenti. In attacco ci sarà Sanabria coadiuvato da Brekalo e Linetty. In mediana Lukic e Mandragora. Sempre out Belotti, Edera, Zaza e Verdi. In forte dubbio Pjaca.

Convocati Torino: -

NOTIZIE UDINESE

Agli ordini di Gotti mancheranno solo Nestorovski, Success e Udogie. Si va verso il classico 3-5-2 con Pereyra mezzala e Deulofeu-Pussetto in avanti.

Convocati Udinese:

NOTIZIE VENEZIA

Paolo Zanetti vara il tridente a San Siro contro il Milan: dal 1' ci saranno Aramu, Henry e Johnsen. In difesa confermato l'ex Caldara. Out Ala-Myllymaki, Fiordilino e Lezzerini. Da valutare Haps e Sigurdsson.

Convocati Venezia: -

NOTIZIE VERONA

Assenti Frabotta, Sutalo, Ruegg e Veloso. Tudor opta per la linea della continuità: Simeone giocherà insieme a Caprari. Anche Bessa dall'inizio con Dawidowicz in vantaggio su Ceccherini.

Convocati Verona: