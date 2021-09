Fantacalcio, chi gioca e chi no: convocati, infortunati e chi recupera

Tutte le notizie in tempo reale dai campi di Serie A per il Fantacalcio: chi gioca e chi no, infortunati, recuperati e convocati per la 4a giornata.

Le ultime notizie dai campi e dalle conferenze per la quarta giornata di Serie A e per il Fantacalcio. Tutte le novità in tempo reale su infortunati, recuperati e convocati, squadra per squadra.

NOTIZIE ATALANTA

Niente da fare per Muriel, non recupera. Assente certo anche Hateboer, mente De Roon dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica. Tantissimi ballottaggi in tutti i reparti: possibile maglia da titolare per Koopmeiners, Zapata e Ilicic favoriti su Piccoli e Malinovskyi.

NOTIZIE BOLOGNA

Non recuperano Schouten e Kingsley, mentre Dijks partirà ancora dalla panchina in favore di Hickey. Pronto a tornare titolare Medel al posto di Soumaoro, ballottaggio Barrow-Sansone in attacco.

NOTIZIE CAGLIARI

Ancora a parte Pavoletti, Walukiewicz, Strootman e Godin, tutti indisponibili per la Lazio. Keita partirà di nuovo titolare, mentre Dalbert potrebbe lasciare il posto a Lykogiannis.

NOTIZIE EMPOLI

Unico indisponibile Fiamozzi, per il resto il grande dubbio è tra Cutrone e Pinamonti, con il primo favorito. Occhio anche a Bandinelli, che potrebbe lasciare il posto ad Henderson. In difesa occasione dal primo minuto per Tonelli.

NOTIZIE FIORENTINA

Rientra da titolare Nico Gonzalez, mentre in difesa potrebbe toccare a Quarta al posto di Igor. Infortunato Venuti, ci sarà Odriozola dal primo minuto al suo posto. Benassi la possibile mossa a sorpresa per far rifiatare Bonaventura.

NOTiZIE GENOA

Recuperato Badelj, che potrebbe rientrare dal primo minuto. Più difficile il recupero di Caicedo, da valutare il suo inserimento tra i convocati. In attacco Ekuban se la gioca con Pandev.

NOTIZIE INTER

Inzaghi prepara il turnover contro il Bologna: verso la panchina Dzeko, Calhanoglu, Bastoni, Perisic e Darmian. Pronti a giocare da titolari Correa, Vidal, Dumfries, D'Ambrosio e Dimarco. Assente il solo Sensi per infortunio.

NOTIZIE JUVENTUS

Assenti certi Kaio Jorge ed Arthur, recuperato invece Chiesa che si gioca una maglia da titolare con Rabiot. In difesa Bonucci parte avanti su De Ligt, in attacco Morata si fa preferire a Kean.

NOTIZIE LAZIO

Tutti a disposizione di Maurizio Sarri, ma occhio al turnover dopo l'Europa League. Marusic può fare rifiatare Lazzari, Pedro si gioca una maglia con Zaccagni.

NOTIZIE MILAN

Ibrahimovic non recupera per la Juve, sarà out. Fuori anche Bakayoko per infortunio, così come Messias che non è ancora in condizione. Nessun problema per Maignan che sarà regolarmente titolare. Giroud-Rebic il grande ballottaggio, col francese favorito.

NOTIZIE NAPOLI

Da capire se potranno tornare almeno tra i convocati Mertens e Ghoulam. Assenti certi Demme e Meret, mentre Lobotka potrebbe tornare a disposizione. Zielinski pronto a tornare titolare.

NOTIZIE ROMA

Spinazzola unico indisponibile, per il resto tutti a disposizione di Mourinho. Ibanez favorito su Smalling, Vina torna titolare a sinistra. Davanti giocano i titolarissimi, con il ritorno dal primo minuto di Zaniolo.

NOTIZIE SALERNITANA

Veseli, Jaroszynski, Aya, Ruggeri e Capezzi indisponibili. Possibile esordio da titolare per Ribery, nel tridente con Simy e Bonazzoli.

NOTIZIE SAMPDORIA

Gabbiadini ancora out, per il resto ci sono tutti. D'Aversa ancora orientato a lanciare la coppia Quagliarella-Caputo davanti. Adrien Silva ancora favorito su Ekdal a centrocampo.

NOTIZIE SASSUOLO

La buona, anzi ottima notizia per il Sassuolo è il pieno recupero di Raspadori, che sarà in campo in Sassuolo-Torino. Gli unici indisponibili nel Sassuolo sono Obiang e Romagna.

Convocati Sassuolo: Consigli, Pegolo, Chiriches, Kyriakopoulos, Rogerio, Ferrari G., Muldur, Toljan, Ayhan, Goldaniga, Peluso, Frattesi, Traore' Hj., Matheus Henrique, Lopez M., Harroui, Djuricic, Magnanelli, Scamacca, Defrel, Berardi, Raspadori, Boga.

NOTIZIE SPEZIA

Erlic è rientrato in gruppo, ma Thiago Motta ha perso sia Colley che Agudelo, che staranno fuori per almeno un paio di settimane. La novità potrebbe invece essere N'Zola, al rientro tra i convocati.

NOTIZIE TORINO

Belotti non recupera, assenti anche Zaza, Izzo e Verdi. Stavolta può giocare Brekalo, in ballottaggio con Praet per un maglia sulla trequarti. Confermato Zima in difesa, mentre Pobega se la gioca con Lukic. Recuperato Djidji.

Convocati Torino: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima, Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming.

NOTIZIE UDINESE

Molina non è al top, ma non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza da titolare contro il Napoli. Sicuri assenti invece Udogie e Nestorovski. Samardzic e Beto si candidano per un maglia, ma partono dietro Arslan e Deulofeu.

NOTIZIE VENEZIA

Infortuni per Lezzerini (al suo posto titolare Maenpaa) e Fiordilino, che non ci saranno contro lo Spezia. Possibile prima convocazione per Ampadu, mentre Aramu dovrebbe recuperare e giocarsi una maglia con Okereke. Assente certo Peretz.

NOTIZIE VERONA

Cambio di allenatore ma non di modulo, sarà 3-5-2 anche per Tudor, che dovrà rinunciare agli infortunati Frabotta, Sutalo, Ruegg e Veloso. Lasagna si gioca una maglia con Caprari in attacco al fianco di Simeone.

