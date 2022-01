Fantacalcio 2021/22, le possibili sorprese: difensori, centrocampisti e attaccanti

La sessione invernale di calciomercato è ormai giunta alle sue battute conclusive e per i fantallenatori è già tempo di focalizzare energie e budget sull'ormai imminente asta di riparazione.

Divenuto a tutti gli effetti uno step cruciale di ogni Lega che si rispetti, tra scelte oculate e occasioni low cost, l'asta invernale può rappresentare il contesto ideale per sconvolgere, ma anche confermare, i valori all'interno di ogni Lega fantacalcistica.

In questo articolo vi proporremo le potenziali sorprese che potrebbero rivelarsi fattori importanti per gli equilibri della vostra squadra nella seconda parte di stagione.

PORTIERI

LUIGI SEPE (Salernitana) - Scommessa dall'alto coefficiente di rischio. L'ex portiere di Napoli e Parma approda in quel di Salerno per difendere la porta della squadra che fino a questo momento ha incassato più goal dell'intero campionato di Serie A.

DIFENSORI

MATTIA LOVATO (Cagliari) - Arrivato in prestito dall'Atalanta, l'ex difensore del Verona sarà una delle certezze all'interno del pacchetto difensivo a disposizione di Walter Mazzarri. Sia con gli scaligeri che a Bergamo, il classe 2000 ha preso condifenza con il sistema di difesa a tre, marchio di fabbrica del tecnico toscano.

LEO SKIRI OSTIGARD (Genoa) - Il difensore norvegese, classe 1999, è sbarcato in Liguria nel corso dell'attuale sessione di mercato dal Brighton. Subito in goal in Coppa Italia contro il Milan a San Siro, il centrale scandinavo è destinato a ritagliarsi un ruolo da titolare nella difesa di Blessin.

FEDERICO FAZIO (Salernitana) - Le speranze di salvezza dei campani passano anche dal quantitativo di esperienza che l'ex centrale della Roma potrà offrire all'interno del reparto arretrato disegnato da Stefano Colantuono.

CENTROCAMPISTI

DANIELE BASELLI (Cagliari) - Chiusa la parentesi Torino, il centrocampista italiano cerca nuova linfa sbarcando in Sardegna con il chiaro intento di salvare il Cagliari. Pressoché scontata la sua titolarità all'interno della linea mediana cagliaritana.

NADIEM AMIRI (Genoa) - Trequartista tedesco, approdato in rossoblù dal Bayer Leverkusen, può rappresentare una scommessa vincente nel corso dell'asta di riparazione. Abile ad agire tra le linee può alzare il livello qualitativo del Grifone.

STEFANO SENSI (Sampdoria) - Lasciata l'Inter dopo due stagioni e mezzo ad intermittenza, il play azzurro ha tutte le carte in regola per rilanciarsi all'interno dell'assetto tattico doriano. Per Giampaolo sarà un punto fermo.

ATTACCANTI

ARTHUR CABRAL (Fiorentina) - Dopo una prima parte di stagione a dir poco roboante agli ordini del Basilea, l'attaccante brasiliano giunge in quel di Firenze per raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic.

IKONE' (Fiorentina) - Arrivato dal Lille a gennaio, il francese è pronto per accumulare minutaggio importante come vertice sinistro del tridente offensivo di italiano. A lui il compito di sorreggere Arthur Cabral (o Piatek) a suon di assist.

PIATEK (Fiorentina) - Il pistolero polacco torna in Italia dopo l'esperienza tedesca con l'Hertha. L'ex centravanti di Genoa e Milan ha impattato la sua terza avventura italiana segnando subito in Coppa Italia contro il Napoli. Anche per lui, la partenza di Vlahovic può aprire spiragli interessanti.