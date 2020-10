Fantacalcio 2020/2021: Hakimi, Pedro e i nuovi arrivi da prendere all'asta

Hakimi, Arthur, Brahim Diaz, Pedro: i volti nuovi da prendere all'asta del Fantacalcio 2020-2021.

E' tempo di asta per il Fantacalcio 2020-2021. E' il momento di studiare per farsi trovare pronti, piazzando il colpo giusto, la possibile rivelazione della .

Attenzione soprattutto ai volti nuovi, ai nuovi arrivi stranieri in Serie A. Alcuni sono noti a tutti, altri devono ancora farsi conoscere e cercano la consacrazione proprio in .

In questa pagina trovate un'analisi completa dei volti nuovi da prendere all'asta, consigli e tutto quello che c'è da sapere.

Altre squadre

ARTHUR (JUVENTUS)

E' entrato subito nei meccanismi del gioco di Pirlo, candidandosi a uomo chiave della nuova stagione bianconera. Non ha giocato titolare in occasione delle prime due gare di campionato, ma probabilmente lo sarà sin da subito dopo la sosta. La si è affidata a lui per sostituire Pjanic e lui, seppur con caratteristiche diverse, potrebbe fare la differenza.

AYHAN (SASSUOLO)

25 anni, nazionale turco, può essere uno dei colpi low cost dell'asta. Preso per 2,5 milioni dal , è reduce da una stagione da assoluto titolare in . Può giocare sia centrale che esterno, in più non fa mancare il suo apporto in zona bonus (2 goal e 3 assist lo scorso anno). Ottima scelta come quinto-sesto slot per la vostra difesa.

BRAHIM DIAZ (MILAN)

E' forse quello più stuzzicante tra i nuovi arrivi, perché è la classica scommessa che può regalare grandi soddisfazioni. Già in goal alla seconda giornata, pur non avendo il posto assicurato, sarà sicuramente uno dei protagonisti della stagione, di calcio e di fantacalcio.

CYPRIEN (PARMA)

Può sicuramente rappresentare un rischio, ma se il 25enne centrocampista francese che il ha prelevato dal riuscirà a calarsi bene nella parte, potrebbe essere un affare. Vede la porta, come testimoniano i 17 goal messi a segno nelle ultime 4 edizioni della Ligue1, e se imbrocca l'annata giusta ha dimostrato di poter sfiorare persino la doppia cifra.

DAMSGAARD (SAMPDORIA)

Attenzione a questo ragazzino, non sottovalutaelo. E' un classe 2000, ha solo 20 anni, ma per acquistarlo la Samp ha speso 6,5 milioni di euro. E' un'ala offensiva capace di giocare anche a centrocampo che nell'ultima stagione con il Nordsjaelland, in , ha totalizzato in totale 11 goal e 6 assist. Scommessa low cost, magari anche a 1, che può regalarvi soddisfazioni.

DEULOFEU (UDINESE)

I tifosi del se lo ricordano bene, ma anche quelli delle squadre che nella seconda parte della stagione 2016-2017 hanno dovuto fronteggiare questo genietto spagnolo. Reduce da un'annata non esaltante al , l'anno precedente aveva però messo insieme 10 reti in Premier League e torna in Italia con l'obiettivo di raggiungere nuovamente la doppia cifra.

HAKIMI (INTER)

Inutile dire che sarà il top player in difesa per gran parte delle leghe. Se lo volete, lo dovete pagare, questo è chiaro. Parliamo di un difensore (perché così è stato listato) capace di segnare 9 goal (di cui 4 in ) e offrire 10 assist in stagione. Nell' gioca nei cinque di centrocampo e i bonus arriveranno, come dimostrato dall'antipasto offerto a settembre.

KALINIC (VERONA)

Non è un vero e proprio volto nuovo, dato che anche l'anno scorso militava in Serie A, ma con la maglia del per lui può iniziare una nuova era. Finalmente titolare, senza il peso di una maglia pesante come quelle di Milan e , Nikola Kalinic può tornare protagonista.

MARIN (CAGLIARI)

Il spenderà 10 milioni di euro per strapparlo all' (prestito con obbligo la formula del trasferimento). Un investimento importante per i sardi, che lo hanno preso per sostituire Nainggolan (almeno momentaneamente). Titolare con la Romania, si candida ad essere titolare anche nel Cagliari. In zona bonus è tutto da valutare, ma come quinto-sesto centrocampista è una buona scelta, specialmente se low cost.

MCKENNIE (JUVENTUS)

L'acquisto estivo a sorpresa della Juventus, un ragazzo di soli 22 anni che però ha già grande esperienza in campo internazionale. Nelle ultime stagioni è stato titolare nel centrocampo dello 04 e ovviamente titolare anche con la nazionale statunitense. Non è il classico centrocampista da Fantacalciio (3 goal nell'ultima stagione, il suo massimo in carriera) ma un'alternativa importante, magari insieme a un altro centrocampista della (anche lo stesso Arthur). Non spendete troppo però, non ne varrebbe la pena.

MIRANCHUK (ATALANTA)

La sua stagione non inizierà prima di ottobre a causa di un infortunio, ma questo aspetto può non essere necessariamente negativo in sede d'asta. Il suo prezzo potrebbe abbassarsi e diventare una grande occasione. Frose ci vorrà un po' di tempo per inserirlo a pieno nelle rotazioni dell' , ma ala lunga il russo può diventare uno dei centrocampisti top in Serie A, come Malinovskyi insegna. Nell'ultima stagione ha segnato 14 goal, di cui due in Champions alla Juventus.

MORATA (JUVENTUS)

Conosce l'ambiente bianconero e ha giocato con Pirlo: nella nuova Juventus potrà integrarsi in tempi brevi per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel reparto offensivo. La concorrenza non mancherà, ma il centravanti spagnolo potrebbe interpretare un ruolo chiave se l'intesa con Ronaldo dovesse rivelarsi ottimale. In sede d'asta il prezzo non sarà sicuramente basso, ma se il minutaggio dovesse essere elevato, potrebbe risultare un'arma in più per completare il parco attaccanti.

OSIMHEN (NAPOLI)

Nel precampionato è partito molto forte e in campionato ha fatto lo stesso, pur senza segnare. I più scettici e quelli che non lo conoscevano bene, adesso, cambieranno idea. E il suo prezzo inevitabilmente lieviterà. Ma vale la pena fare un grosso investimento per lui? La risposta è sì, ma non consideratelo un top player per l'attacco. E' il suo primo anno in Serie A e bisogna considerare tanti fattori. Per caratteristiche può fare il botto, ma non costruite il vostro attacco su di lui perché può rivelarsi un errore.

PEDRO (ROMA)

Da centrocampista sarebbe stato uno dei grandi colpi dell'asta, da attaccante, ovviamente, un po' meno. Ricordatevi però che parliamo di un giocatore che in carriera ha vinto tutto e che è ancora capace di fare la differenza in Serie A. Sa segnare (e l' ne sa qualcosa), sa fare assist, è un ottima terza punta per completare il tridente offensivo, magari non spendendo neanche troppo.

VIDAL (INTER)

Conosce già alla perfezione sia il campionato italiano che i meccanismi del gioco di Antonio Conte, quindi è facile pensare che il suo periodo di adattamento nell’Inter sarà piuttosto breve. Ai nerazzurri garantirà quantità, qualità, esperienza e, con ogni probabilità, anche una buona dose di goal. Nel corso della sua carriera infatti, il centrocampista cileno ha sempre dimostrato di avere ottima confidenza con la rete e in Serie A è già stato capace di andare due volte in doppia cifra.

VOJVODA (TORINO)

Lo conoscono in pochi e questo può fare di lui un possibile acquisto low cost, magari anche a 1. Preso dallo Standard Liegi, si candida ad essere il terzino destro titolare del dopo l'addio di De Silvestri.