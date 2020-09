Fantacalcio 2020-2021: chi giocherà a centrocampo nella Fiorentina?

Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan e Pulgar si contendono tre maglie, ma anche sulle fasce c'è abbondanza: chi giocherà di più?

Chi giocherà a centrocampo nella ? La domanda è ricorrente e interessa tutti gli appassionati di Fantacalcio. Perchè la 'Viola' ha modificato molto il proprio reparto centrale e di dubbi sulla formazione-tipo che sceglierà Iachini ce ne sono parecchi.

Partiamo dal ruolo di regista. Lo scorso anno Erick Pulgar ha vestito i panni del titolare, con Badelj come riserva. Adesso Badelj ha lasciato Firenze e l'alternativa a Pulgar è il marocchino Amrabat, prelevato dal . Pulgar, intanto, è stato colpito dal coronavirus e questo ha inciso sulla sua preparazione: di conseguenza, almeno inizialmente, come titolare partirà Amrabat il quale, però, a sua volta, sarà squalificato per il primo turno di campionato.

Le mezzali, lo scorso anno, erano Duncan, Ghezzal, Benassi e Castrovilli. Quest'ultimo, rivelazione della squadra toscana, giocò praticamente tutte le gare, mentre Duncan, Benassi e Ghezzal si alternavano al suo fianco. Adesso dei tre è rimasto solo Duncan e al 'roster' a disposizione di Giuseppe Iachini si sono aggiunti Giacomo Bonaventura, Borja Valero e lo stesso Sofyan Amrabat, che può ricoprire serenamente anche il ruolo di mezzala. Inoltre, almeno per il momento, sono tornati in viola anche Cristoforo, Eysseric e Saponara, tutti però destinati a partire.

Tra i tanti, quello più sicuro del posto appare Castrovilli, con Amrabat, Bonaventura e Borja Valero a contendersi l'altra maglia e magari (questo non vale però per l'ex rossonero) ad alternarsi anche con Pulgar nel ruolo di centrale.

Sulle fasce, invece, Chiesa è confermatissimo sulla destra mentre a sinistra Dalbert è tornato all' , ma a Firenze è rientrato Biraghi, sicuro titolare della corsia. Pol Lirola e Lorenzo Venuti, ottimi jolly, saranno l'alternativa ad entrambi, specialmente quando Chiesa verrà spostato in attacco.

Insomma, se dovessimo indicare un centrocampo tipo per la viola ci sbilanceremmo con: Chiesa-Castrovilli-Pulgar-Bonaventura-Biraghi, ma con la convinzione che anche Amrabat giocherà tantissime partite, probabilmente le stesse dei "probabili" titolari. Qualche gara in meno, invece, per Borja Valero e Duncan.