‘Falso nove’ o centrocampista: come sta giocando Eriksen nel Manchester United

Schierato anche in attacco da Ten Hag, Eriksen si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista in questo inizio di stagione allo United.

Christian Eriksen ha vissuto un inizio di stagione da grande protagonista in questa stagione. Sin qui infatti è stato schierato titolare da Erik ten Hag in tutte le partite giocate dal Manchester United in campionato.

A favorirlo non sono state solo le indiscusse qualità, ma anche una sorprendente duttilità. Il campione danese è stato infatti utilizzato da ‘falso nove’ e centrocampista difensivo, fino a diventare l’elemento dai cui piedi passano tutti i palloni in fase di costruzione.

IL SUO RUOLO PREFERITO: In un’intervista rilasciata al sito ufficiale del Manchester United, Eriksen ha svelato quale ritiene essere per lui la migliore posizione in campo.

“Probabilmente sono uno di quei giocatori che preferiscono avere la palla tra i piedi, piuttosto che rincorrerla. Mi piace gestirla e aprire il gioco”.

Eriksen ha tuttavia spiegato di essere a totale disposizione del suo allenatore.

“Gioco dove mi mette l’allenatore. Se in una partita vede l’opportunità di schierarmi in una posizione diversa, allora giocherò in una posizione diversa. Non mi sento bloccato, ma tra tutti i ruoli quello di centrocampista mi fa sentire più a mio agio”.

L’ESORDIO IN ATTACCO: Nella partita valida per il primo turno della Premier League, quella persa per 2-1 in casa contro il Brighton, Eriksen è stato schierato in un ruolo a lui certamente non familiare: quello di ‘falso nove’. La sua prestazione, in quella occasione, è stato tutt’altro che positiva e Ten Hag, preso atto che il campione danese non è riuscito ad incidere, ha deciso di arretrarlo a centrocampo già nella successiva sfida con il Brendford (persa 4-0 dallo United).

Da allora è sempre stato schierato lì, ovvero da ‘numero 8’ in mediana in un 4-2-3-1.

L'INIZIO DI STAGIONE IN TRE FOTO:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

COSA GLI RISERVERA’ IL RESTO DELLA STAGIONE: Il calendario è molto fitto e propone un programma frenetico come non mai. Essendosi ritagliato un ruolo da titolare inamovibile, Eriksen avrà bisogno ovviamente anche di rifiatare.

E’ per questo probabile che Ten Hag lo utilizzi come perno imprescindibile per il centrocampo nelle partite di Premier League e che invece non lo schieri in Europa League al fine di garantirgli anche del riposo.