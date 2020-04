Falsifica la targa della sua auto: Yu Hanchao licenziato dal Guangzhou

L'esterno della Nazionale cinese è stato filmato mentre cercava di modificare una lettera della targa: il club l'ha messo alla porta.

Mentre la lavora per tornare alla normalità il prima possibile, le squadre del massimo campionato si allenano in attesa di poter iniziare finalmente la stagione, rimandata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Alla ripresa il Guangzhou Evergrande non potrà contare su Yu Hanchao.

L'esterno del Guanzghou e della Nazionale cinese è stato infatti beccato da un video divenuto virale su Weibo, il maggior social network del paese orientale, in cui falsificava la targa della sua Mercedese nelle strade di Canton, dove gioca il club allenato da Fabio Cannavaro.

Hanchao era occupato a cambiare una lettera della targa, dalla E alla F e per questo è stato punito con 15 giorni di custodia, una multa di circa 700 euro e una penalità di 12 punti dalla propria patente. Il Guanzghou ha ufficializzato l'addio al proprio giocatore in serata con un comunicato apparso nel sito del club:

"Il giocatore Yu Hanchao ha gravemente violato le disposizioni disciplinari del club e quindi è stato licenziato".

Non è chiaro perchè l'ala sinistra 33enne stesse modificando la targa, ma il suo gesto è stato immortalato immediatamente, mandando su tutte le furie il club e i social. Immediata la decisione da parte della società più in vista della nazione: quando il campionato riprenderà, Yu non giocherà con i Campioni in carica.