Fallo tattico di Eriksen: Williams reagisce, poi abbraccia il danese

Christian Eriksen è tornato a giocare un match ufficiale con i gradi da titolare.

Il centrocampista danese, infatti, è rimasto in campo per tutti e 90' nella spedizione vincente del Brentford, capace di imporsi 3-1 sul campo del Norwich, in quello che aveva tutte le fattezze di uno scontro diretto per la permanenza in Premier League.

L'ex calciatore di Inter e Tottenham non è entrato nel tabellino del match - che ha visto protagonista assoluto Ivan Toney autore di una tripletta - ma si è reso comunque protagonista di un bell'episodio verificatosi attorno al 40' del primo tempo.

Il nuovo numero 21 del Brentford, infatti, ha fermato Brandon Williams con una reiterata trattenuta da dietro costatagli il cartellino giallo.

Subito dopo il fallo subìto, il classe 2000 - da terra - ha reagito in maniera stizzita voltandosi e portando le mani al petto di Eriksen, ma dopo aver compreso che si trattasse proprio del calciatore danese, la protesta è sfociata in un abbraccio tra i due che si sono rialzati sorridendo prima di riprendere il match.