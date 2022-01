Fallo killer su Nico Williams: interviene il fratello maggiore Inaki a sua difesa

Proteggere il fratello minore da tutto e da tutti, nel giardino sotto casa così come in un'importante incontro calcistico. Una regola che evidentemente vale per Inaki Williams, stella dell'Athletic Bilbao dove milita insieme al fratello Nico (più giovane di 8 anni).

Nel corso della sfida tra l'Osasuna e i baschi, valida per la 19ª giornata di Liga e vinta dai biancorossi in trasferta per 1-3, il più giovane di fratelli Williams rischia di subire un grave infortunio. Nel finale del match, infatti, l'attaccante dell'Osasuna Chimy Avila rischia di spezzare una gamba a Nico Williams con un intervento davvero duro.

Un tackle che non va a buon fine, ma che scatena comunque la rabbia Inaki Williams. L'attaccante classe '94 va infatti a muso duro contro l'avversario, reo di aver effettuato un intervento rischioso e per di più ai danni di suo fratello minore.

Inaki Williams sticking up for his younger brother after a dangerous challenge 💪 pic.twitter.com/iY0ByX8T93 — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2022

La perfetta dimostrazione che certe dinamiche fraterne non cambiano, che lo scenario sia un campo improvvisato con due pietre a creare una porta oppure uno stadio che ospita una partita importante.