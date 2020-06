Fallimento Parma, chiesti 6 anni di carcere per Ghirardi e Leonardi

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', accusa pesante per Ghirardi e Leonadi: accusati di bancarotta fraudolenta e altri reati patrimoniali.

Arriva la pesante accusa da parte del pm Dal Monte per i responsabili del fallimento del vecchio , avvenuto nel 2015. Le due persone più colpite da questa accusa sono l’ex presidente Tommaso Ghirardi e l’ex ad Pietro Leonardi.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', sono stati chiesti sei anni di carcere per entrambi, con l'accusa di bancarotta fraudolenta e altri reati patrimoniali.

Sono state richieste anche altre pene, minori dei due precedenti casi, per amministratori e sindaci in carica negli anni presi in questione per il fallimento del Parma.

Ricordiamo che i fatti risalgono al 2015, quando Ghirardi consegnò la società prima al magnate albanese Taci e infine a Giampietro Manenti. Il resto è storia purtroppo nota.