Fallimento Manchester United: l'anno prossimo giocherà in Europa League

Pareggiando con l'Huddersfield, il Manchester United vede sfumare le chances di Champions League: a 90' dal termine è a -4 dal quarto posto.

Un fallimento totale. Senza alibi, senza asterischi. Il conclude una delle sue stagioni recenti più conturbate senza trofei e, soprattutto, senza la qualificazione in : nella prossima stagione giocherà i gironi di .

Con DAZN segui la finale di FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Colpa del clamoroso pareggio in casa del già retrocesso , che nello scorso campionato aveva fatto la festa a Mourinho (2-0) e oggi ha costretto Solskjaer a un 1-1 fatale per le ambizioni dello United: McTominay ha portato in vantaggio i Red Devils nel primo tempo, ma al quarto d'ora della ripresa Mbenza ha fissato il punteggio sulla parità.

FULL TIME Huddersfield 1-1 Man Utd



Isaac Mbenza cancels out Scott McTominay's first-half opener to hold the visitors to a draw that hammers their top-four hopes#HUDMUN pic.twitter.com/2R6vcsWs1p — Premier League (@premierleague) May 5, 2019

A una giornata dalla conclusione della Premier League sono così 4 le lunghezze di svantaggio del Manchester United dal quarto posto, attualmente occupato dal . E nel mezzo c'è pure l' , che non abbandona le speranze di inserirsi nella lotta Champions assieme gli Spurs e all'Arsenal, facendo così compagnia alle imprendibili e .

Alla corsa non parteciperà invece il Manchester United. Matematica a parte, il fallimento nasce da lontano. Dai problemi con Mourinho, esonerato a dicembre, e poi, dopo il filotto iniziale che pareva proporre Solskjaer come nuovo Guardiola, e poi da un crollo finale fatto di due sole vittorie nelle ultime 7 giornate di campionato.

Il turno finale di Premier League sarà dunque una triste passerella: da una parte il Manchester United, dall'altra il City, retrocesso proprio ieri dopo il ko col . L'unico motivo di speranza dei Red Devils è legato all'ultima partecipazione all'Europa League, nel 2016/17, conclusosi col trionfo in finale sull' .