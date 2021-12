Falcone titolare in Roma-Sampdoria: a 3 mesi recitò con Carlo Verdone

La vita sa regalarci storie incredibili, intrecci complicati soltanto a pensarli: quella di Wladimiro Falcone lo ha portato a fare il portiere della Sampdoria, in Serie A, dopo qualche piccola esperienza come attore sul piccolo e grande schermo.

Non tutti sanno, infatti, che l'estremo difensore blucerchiato a soli tre mesi di vita recitò assieme a Carlo Verdone nel film cult 'Viaggi di nozze', apparendo in una scena in cui si vede il noto attore romano coccolarlo con dolcezza.

Una carriera, quella televisiva e cinematografica, nata quasi per caso come raccontato dallo stesso Falcone in una vecchia intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.

"La sorella di mia nonna gestiva a Roma un’agenzia cinematografica, e per quel film, fra le varie comparse, serviva anche un neonato di circa tre mesi. Così hanno pensato a me. In famiglia siamo tutti appassionati dei film di Verdone, sappiamo le battute dei suoi film a memoria".

Falcone è apparso successivamente anche in serie tv di grande successo.

"Ho girato altre scene, diciamo così, in molte puntate di Distretto di polizia e poi nella serie R.I.S.-Delitti imperfetti. Mi hanno chiamato persino per uno spot pubblicitario sulle ferrovie francesi".

Stasera, in virtù del forfait di Audero, Falcone difenderà i pali della Sampdoria proprio all'Olimpico contro la Roma, squadra del cuore di Verdone: un colpo di scena degno di un grandissimo film.