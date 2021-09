Falcao non si ferma più: tre goal in tre partite con la maglia del Rayo Vallecano

Radamel Falcao è tornato ad essere implacabile. Da quando veste la maglia del Rayo Vallecano è sempre andato a segno.

Solo fino a poche settimane fa erano in molti a considerare Radamel Falcao un giocatore ormai sul viale del tramonto, l’attaccante colombiano invece, a 35 anni già compiuti, sembra stia vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Approdato ad inizio settembre al Rayo Vallecano dopo un’esperienza al Galatasaray condita anche da diversi infortuni, ‘El Tigre’ in Spagna si sta riscoprendo bomber implacabile.

I numeri parlano chiaro: nelle tre partite sin qui giocate con la maglia del club di Madrid ha segnato altrettante reti.

Nel match d’esordio con il Rayo gli sono bastati 10’ minuti per andare in goal contro il Getafe (entrato al 71’ ha messo il suo nome sul tabellino all’81), nel secondo contro l’Athletic Bilbao è entrato al 76’ per poi realizzare la rete decisiva in pieno recupero, mentre contro il Cadice è partito dal 1’ ed ha siglato al 44’ la rete del momentaneo 2-0.

Tre (come il suo nuovo e insolito numero di maglia) goal importanti che hanno consentito al Rayo Vallecano si spingersi fino al quinto posto in Liga e allo stesso attaccante di ritagliarsi un posticino nella storia del club.

Falcao è infatti solo il secondo giocatore del Rayo, nel XXI secolo, ad essere riuscito a segnare in tutte e le sue prime tre partite del massimo campionato spagnolo. Prima di lui tale impresa era riuscita solo a Diego Costa ad inizio 2012.