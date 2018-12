Falcao chiama il Monaco: "Situazione insostenibile, servono rinforzi"

Falcao chiama la dirigenza del Monaco: "E' una situazione insostenibile, c'è necessario bisogno di acquisti a gennaio".

Continua la crisi del Monaco, che anche nell'ultimo turno di Ligue 1 è stato sconfitto per 2-0 dal Guingamp e che in questo momento sarebbe retrocesso nella Ligue 2 (penultimo posto con 13 punti in 18 partite).

A lamentarsi di quanto sta accadendo nel Principato ed a chiedere l'intervento della società nel mercato di gennaio è l'attaccante colombiano Radamel Falcao ai microfoni di beIN Sports.

"Spero che a gennaio la società possa acquistare nuovi elementi, perchè in questo momento stiamo giocando con le riserve e si tratta di ragazzi che non possono sopportare questo tipo di pressione. E' una situazione insostenibile. Abbiamo bisogno di acquisti".

15 presenze e 7 goal nella stagione in corso, Falcao, nonostante un contratto fino al giugno del 2020, se le cose non dovessero cambiare a breve termine potrebbe anche decidere di cambiare aria. Sono dei giorni scorsi le voci che lo hanno visto offrirsi al Real Madrid.