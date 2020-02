Fair Play, l'UEFA mette nel mirino le plusvalenze fittizie: rischiano le italiane

L'UEFA sta studiando correttivi per limitare le plusvalenze fittizie nel calciomercato: un fenomeno in crescita tra i club di Serie A.

La stangata al ha fatto il giro d'Europa e potrebbe avere forti ripercussioni sul calciomercato e sui bilanci di molti altri club: su questa scia l'UEFA ha infatti deciso di allargare le proprie indagini cercando correttivi per limitare le plusvalenze fittizie.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i vertici di Nyon stanno infatti mettendo nel mirino questa pratica utilizzata in sede di mercato da molti club unicamente per migliorare il proprio bilancio, soprattutto in situazioni di emergenza in ottica Fair Play Finanziario.

Una strategia che non piace all'UEFA, ma già in forte crescita tra i club della nostra . A questo punto il condizionale è d'obbligo, ma la lente d'ingrandimento su questo fenomeno potrebbe scatenare ulteriori rischi di sanzione per le squadre del nostro campionato.