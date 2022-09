Fair Play Finanziario, sanzioni UEFA per Inter, Juventus, Milan e Roma

Tra le società sanzionate dall'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario ci sono anche Inter, Juventus, Milan e Roma.

Tutto come previsto, tra le società sanzionate dall'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario ci sono anche Inter, Juventus, Milan e Roma.

"La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club 2021/22”, si legge nella nota dell’UEFA.

La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito del break-even.

L’analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021”.

Milan e Juventus hanno garantito di rientrare nei parametri entro la stagione 2025/26 con un settlement agreement triennale, Inter e Roma invece hanno optato per un accordo quadriennale e di conseguenza già a partire da questa stagione potranno iscrivere nella lista UEFA solo 23 calciatori anziché 25.

Tutte le squadre italiane inoltre dovranno pagare una multa compresa tra i 2 ed i 5 milioni di euro, cifra destinata a salire (dai 15 milioni del Milan ai 35 milioni della Roma) nel caso in cui non rispetteranno il settlement agreement siglato con l'UEFA. Il Milan ha emesso un comunicato dopo la sanzione ricevuta, sottolineando il lavoro svolto dalla società rossonera per rientrare nei parametri.

“La decisione del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare.”

La multa più salata è però quella comminata al PSG che dovrà pagare subito 10 milioni di euro, destinati a diventare addirittura 65 milioni se non rispetterà i parametri concordati con l'UEFA nel prossimo triennio.