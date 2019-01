Fair Play Finanziario, l'UEFA conferma: "Il Manchester City rischia l'esclusione dalle coppe"

Il presidente dell’UEFA’s Club Financial Control Body commenta le indiscrezioni di Football Leask e fa tremare il Manchester City.

Pericolo esclusione dalle coppe per il Manchester City, che rischia di pagare carissime le rivelazioni di Football Leaks secondo cui la proprietà araba avrebbe versato direttamente 60 milioni di sterline nella case del club inglese facendo passare quella cifra come frutto di una sponsorizzazione.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi tutta la FA Cup in esclusiva, live e on demand

Cosa questa severamente vietata dal Fair Play Finanziario tanto che Yves Laterme, presidente e capo investigatore dell'UEFA’s Club Financial Control Body, intervistato dalla rivista 'Sport and Strategy' non esclude nessuna ipotesi per il Manchester City.

"Se è vero ciò che è stato scritto, potrebbe esserci un problema serio. Questo può portare alla punizione più pesante: l'esclusione dalle competizioni UEFA. Se l'informazione è corretta, questa contrasta con quanto è stato dichiarato".

Laterme infine spiega il funzionamento delle regole finanziarie nell'UEFA e sottolinea come l'eventuale violazione da parte del Manchester City sarebbe particolarmente grave.