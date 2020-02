'Face to Face', Inter-Milan a Padel: si sfidano le vecchie glorie

Le vecchie glorie di Inter e Milan si sfidano in un derby a colpi di Padel alla Powerade Arena di Milano. Tanti gli ex campioni in campo.

Questa domenica e si sfideranno anche a colpi di Padel in un derby tra vecchie glorie nel cuore di Milano.

L'evento si svolgerà dalle 11.00 alle 14.00 alla Powerade Arena nei campi di Padel sotto le torri del City Life.

In campo 16 coppie di ex bandiere rossonere e nerazzure, per un totale di 32 giocatori, tra i quali ci saranno anche vip e sportivi famosi divisi per squadre in base alla loro fede calcistica.

Il primo evento di questo tipo si è tenuto il 18 novembre 2018 e in quell'occasione fu la coppia rossonera Brocchi-Albertini a trionfare nella finale contro quella nerazzurra composta da Toldo e Berti.

Per chi non lo conoscesse, il Padel è uno sport simile al tennis che si pratica in coppie in un campo delimitato da barriere. A differenza del tennis si possono dunque utilizzare le sponde e si guadagna il punto quando la palla rimbalza due volte o un giocatore dell'altra squadra colpisce la rete.