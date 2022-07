Fabregas si trasferisce in Italia: giocherà nel Como in Serie B

Il centrocampista spagnolo ex Arsenal, Barcellona e Chelsea, Campione del Mondo 2010, ha deciso di giocare nella serie cadetta, al Como.

Per chi è cresciuto seguendo il calcio del primo decennio degli anni Duemila, Cesc Fabregas non sarà mai un giocatore qualunque, ma il simbolo di un'intera generazione.

Ha vinto praticamente tutto, disegnando geometrie meravigliose in mezzo al campo: Arsenal, Barcellona e Chelsea alcune delle sue tappe, impreziosite dai titoli vinti con la Spagna.

Gli Europei del 2008 e del 2012, ma anche i Mondiali del 2010, in Sudafrica: figuriamoci, una carriera come la sua è indimenticabile.

Il suo nome, però, potrebbe finire incredibilmente in Italia, ma non in Serie A: secondo quanto riportato da "Sky Sport", Fabregas avrebbe deciso di giocare in Serie B, al Como.

Una scelta a sorpresa, a 35 anni compiuti lo scorso maggio, che però, arriva dopo essere finito tra gli svincolati per la fine del suo contratto con il Monaco.

L'articolo prosegue qui sotto

In Francia ci era arrivato nel 2019, una volta lasciata Londra dove coi Blues aveva vinto altri titoli: la sua è una bacheca ricchissima, ma non c'è neanche bisogno di precisarlo.

Per il Como lo scorso anno si è posizionato a metà classifica, mentre l'esordio di questa stagione arriverà contro lo Spezia in Coppa Italia: chissà se con Fabregas o meno.

Classe e tecnica: a Como ci hanno creduto ed evidentemente sono riusciti a convincerlo. Lo spagnolo, spesso accostato alle Big italiane, arriva nel nostro Paese.