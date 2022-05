Fabregas e le minacce di Roy Keane: "Disse a Piqué di volermi distruggere"

Un giocatore "leggero" e "tranquillo" Roy Keane non lo è mai stato: è risaputo, com'è nota la serie di rivalità calcistiche che ha portato avanti sui campi d'Inghilterra. Quella con Patrick Vieira su tutte.

Diciamo che l'irlandese non era solito a sconti, quando si trattava di restituire "il favore" di un fallo o di un intervento duro: così è accaduto anche con Cesc Fabregas.

Anche perché, sì, per un breve periodo le carriere di Keane e del centrocampista spagnolo si sono incrociate in Premier League, tra il 2004 e il 2006, ovvero tra l'arrivo di Fabregas all'Arsenal e gli ultimi anni di Keane al Manchester United.

C'è stata una partita su tutte, però, che ha segnato il confronto tra i due: la finale di FA Cup del 2005 tra i Gunners e i Red Devils disputata al Millennium Stadium di Cardiff.

La coppa la alzerà al cielo la formazione di Arsene Wenger ai calci di rigore, complice l'errore dal dischetto di Paul Scholes, ma a risaltare è il clima di tensione percepito soprattutto a centrocampo.

Intervenuto ai microfoni del Times, Fabregas ha svelato alcuni retroscena di quella gara.

"Sono intervenuto in maniera dura su Roy Keane e questa cosa mi fece sentire bene, anche perché mi dava sempre del filo da torcere".

L'episodio è noto: si è trattato di un contrasto su una palla contesa. Lo spagnolo ha colpito l'irlandese con il ginocchio sul quadricipite: tanto dolore e, com'è prevedibile, tanta rabbia per il mediano dello United. Keane va da Piqué, compagno di Fabregas nelle giovanili del Barcellona, a riferirgli qualcosa.

"Qualche anno fa Gerard Piqué mi ha raccontato che Keane all'intervallo gli disse: 'Quel tuo amico spagnolo mi ha ucciso: lo distruggerò'. Sapeva fossimo amici".

La partita, come detto, finirà bene per l'Arsenal e per Fabregas, ma il clima di tensione resta anche a distanza di 17 anni da quel giorno.