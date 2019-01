Fabregas confessa: "Dopo l'esonero di Henry ero sotto shock"

Cesc Fabregas ha rivelato di essere rimasto sotto shock dopo l'esonero di Henry dal Monaco: aveva scelto il Principato dopo la sua chiamata.

Il 2019 di Cesc Fabregas è iniziato con una nuova avventura al Monaco e con una nuova maglia, dopo aver salutato il Chelsea. Ma l'avventura nel Principato non è partita nel migliore dei modi, visto che Thierry Henry, l'allenatore che aveva voluto fortemente l'amico spagnolo, è stato esonerato dopo pochi giorni dal suo arrivo.

Con DAZN segui la Ligue1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Lo spagnolo, che ha mosso i suoi primi passi nell'Arsenal proprio di Henry, si è detto scioccato dell'addio del tecnico francese, una delle principali ragioni che hanno spinto il giocatore a volare verso il Principato. Lo ha confessato lo stesso centrocampista.

“Non posso mentire, una delle principali ragioni che mi ha spinto a venire qui è stata la chiamata di Thierry, lui mi conosce molto bene e voleva che guidassi come leader la sua squadra, giocando sempre".

Quando ha ricevuto la notizia, Fabregas è rimasto sotto shock. Aveva scelto il Monaco per Henry, per provare l'impresa di salvare una squadra in piena crisi e penultima in Ligue 1.

"Ho giocato solamente due partite con Henry in panchina, quindi, come potete immaginare, quando mi è arrivata la notizia sono rimasto sotto shock per alcune ore, anzi per alcuni giorni. Tutto quello che posso dire è che lavoro per il Monaco, gioco per il Monaco. Ho preso questa decisione e darò tutto".

Nonostante l'inizio difficile, Fabregas rimane uno dei leader del Monaco. E per l'amico ha soltanto