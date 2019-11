Fabio Rustico, dal calcio all'agricoltura: "Mi alzo alle 4 e mezza e vado nei campi"

124 presenze in 10 anni di , per poi passare alla politica e infine l'agricoltura. Dal campo di calcio ai campi della Sicilia, dove Fabio Rustico vive e lavora.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'ex difensore dell'Atalanta ha lasciato il calcio giocato soltanto a 30 anni e ora fa tutt'altra vita: dopo il pallone, è passato al trattore e a lavorare la terra, alzandosi presto al mattino, come racconta a 'Il Posticipo'.

"Faccio l’agricoltore. Sono nato e cresciuto a Bergamo, ma i miei genitori sono originari di Mazara del Vallo. Stiamo costruendo l’identità dell’azienda agricola piano piano e mattone dopo mattone. Mi sveglio alle quattro e mezza del mattino e comunque per le sei sono già in giro. D’estate mi alzo prima perché alle sei si comincia sui campi visto il caldo. In campo mi davano dello zappatore e del ruvido, anziché offendermi l’ho preso come un consiglio".