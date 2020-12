La parabola di Fabio Rochemback: dal Barcellona ai combattimenti fra galli

Approdato giovanissimo al Barcellona, Fabio Rochemback non ha mantenuto le aspettative. Nel 2017 il ritorno alla ribalta per guai giudiziari.

Quello che porta dagli stadi più importanti al mondo all’arena clandestina di una fattoria, non è esattamente il passo più breve che ci sia. Tuttavia c’è chi nel giro di pochi anni è passato dall’essere compagno di squadra di giocatori come Xavi, Saviola, Cocu, Kluivert e Rivaldo, solo per citarne alcuni, all’essere un organizzatore di combattimenti fra galli.

Il nome di colui che forse come pochi altri è riuscito a dare un senso al detto “Dalle stelle alle stalle”, è di quelli noti agli appassionati di calcio, visto che per anni ha realmente recitato un ruolo da protagonista a buoni livelli: Fabio Rochemback.

Esploso giovanissimo in tra le fila di una squadra importante come l’Internacional, per un breve periodo della sua carriera è stato anche accompagnato dall’etichetta di predestinato. Impiega infatti meno di due stagioni ad imporsi come uno dei migliori centrocampisti del suo paese e a guadagnarsi un posto nella Nazionale brasiliana, con la quale disputerà, nel giro di pochi mesi, prima la Confederations Cup e poi la Copa America del 2001.

Altre squadre

Ad appena diciannove anni Rochemback viene già considerato da molti un baby fenomeno atteso da un cammino luminoso nel mondo del calcio e le notizie delle sue imprese impiegano pochissimo tempo a varcare l’oceano e ad arrivare in Europa. Così, quando quando nel 2001 Pep Guardiola decide di lasciare il (club nel quale era approdato ben diciassette anni prima e del quale per molte stagioni era stato il faro del centrocampo della prima squadra), i dirigenti blaugrana non hanno dubbi su chi puntare per la sua sostituzione.

Di immagini dal Brasile non ne erano arrivate moltissime, ma chi aveva avuto la possibilità di vedere Rochemback da vicino, parlava in termini entusiastici del suo tocco di palla e della sua visione di gioco. Il ragazzo, tra l’altro, si era imposto in maniera importante anche a livello giovanile, visto che era stato il leader di una Nazionale U20 che poteva contare nelle sue fila anche su ragazzi come Maicon, Ewerthon, Adriano e Julio Baptista, ovvero tutta gente che poi avrebbe ampiamente dimostrato di saperci fare con il pallone anche in Europa, e inoltre per lui c’era anche Rivaldo a garantire.

Il Barcellona imbastisce un’operazione da 15 milioni di euro complessivi pur di riuscire ad anticipare una folta concorrenza, ma c’è un problema: non servono molti allenamenti per capire che è un giocatore che con Guardiola, ovvero colui che dovrebbe sostituire nello scacchiere tattico di Carles Rexach, ha poco a che vedere.

Quello arrivato dal Brasile non è infatti un regista, ma è un centrocampista che ha caratteristiche totalmente differenti. Rochemback non è infatti un giocatore dotato di grandissima classe, né è solito pretendere il pallone per dettare i tempi alla squadra. E’ invece un elemento che fa dell’intensità, della resistenza e del tiro da fuori le sue armi migliori.

In si fa ben presto la fama di duro in campo, tanto che di lui si dirà che è uno più incline a prendere cartellini piuttosto che cercare la conclusione in porta, e il corto circuito che si è venuto a creare porterà ad una sola inevitabile conseguenza: sempre meno spazio in campo e un doloroso addio dopo appena due stagioni.

Trasferitosi in , allo Lisbona, Fabio Rochemback tornerà a sentirsi importante. In una squadra che valorizza al meglio le sue qualità e lontano dalle pressioni che la maglia blaugrana impone, il giovane brasiliano riuscirà ad esprimersi a buoni livelli, tanto da essere eletto nel 2003 miglior giocatore del campionato portoghese.

Nella sua seconda stagione lusitana le cose vanno anche meglio, visto che trascina la sua squadra alla finale dell’edizione 2004-2005 della Coppa UEFA (segnando tra l’altro un gran goal su punizione negli ottavi di finale contro il ), ma l’epilogo finale è di quelli estremamente deludenti: lo Sporting ha la possibilità di giocare la finalissima nel proprio stadio, ma a sorpresa viene sconfitto per 3-1 dal Mosca.

Il Rochemback che inizia la sua terza annata lusitana è ormai pronto a diventare il leader della squadra, ma il Barcellona, che è ancora proprietario del suo cartellino, nonostante la richiesta dello Sporting di trasformare il prestito in trasferimento a titolo definitivo, decide di cedere il centrocampista al in , questo con il chiaro intento di riportare in cassa parte del denaro sborsato quattro anni prima per garantirsi la firma del ragazzo.

In Premier League fa bene senza eccellere e ancora una volta è in ambito europeo che riuscirà a dare il meglio. È tra coloro che trascinano il Boro fino alla finale di Coppa UEFA, ma per il secondo anno consecutivo il sogno del centrocampista brasiliano di vincere un trofeo importante svanirà ad un passo dal traguardo: a trionfare ad Eindhoven sarà il con un netto 4-0 che porterà anche la firma dell’italiano Maresca (doppietta per lui).

Fabio Rochemback tornerà allo Sporting nel 2008, ma questa volta il Portogallo non gli riserverà soddisfazioni. Il tecnico Paulo Bento lo vede poco e quindi dopo appena un anno si giungerà alla risoluzione del contratto.

L’ultima fase della sua carriera la trascorrerà tra Brasile (al Gremio), (al Dalian Aerbin) e poi ancora Brasile (all’Ypiranga nelle serie minori), prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Quello che si ritira nel 2014 è un giocatore che ha avuto una buona carriera e che ha anche totalizzato 7 presenze, tutte racchiuse nell’arco di pochi mesi, con il Brasile, ma che di fatto non ha lasciato un grandissimo segno. Del ragazzo che doveva diventare il padrone del centrocampo del Barcellona si perdono presto le tracce, questo almeno fino all’ottobre 2017 quando il suo nome torna a fare il giro del mondo.

Questa volta il pallone non c’entra ed anzi sono i guai giudiziari a spostare di nuovo su di lui le luci dei riflettori. La Polícia Civil e la Brigada Militar conducono una maxi operazione: nel mirino c’è la fattoria dell’ex calciatore che è situata a Palmeira das Missões, nella regione Norte do Rio Grande do Sul.

Le forze dell’ordine vanno dritte all’obiettivo, sanno già cosa troveranno. Vengono sequestrati 89 galli, della marijuana, un fucile da caccia e materiale pubblicitario per promuovere combattimenti per galli, oltre che circa 27mila euro, ovvero i soldi utilizzati per le puntante clandestine.

Quello che si trovano di fronte coloro che fanno irruzione nella fattoria è uno scenario quasi da film: secondo il procuratore Marcos Eduardo Rauber infatti, la struttura era attrezzata con bagni, gradinate, sedie, braccialetti di identificazione e due arene per combattimento.

L'articolo prosegue qui sotto

“Si trattava di un grande evento di portata interstatale, con gente che arrivava anche dalle zone di Santa Catarina e Paranà. C’erano persone con molti soldi e tutti sono stati colti in flagrante, alcuni anche mentre stavano puntando, mentre altri erano lì solo per guardare”.

Sono 147 le persone fermate, il tutto per un’operazione importantissima. Fabio Rochemback si riscopre nei guai, gli stessi con i quali era già stato chiamato a fare i conti sei anni prima, quando in una sua proprietà erano stati sequestrati 92 galli, tutti con cicatrici evidenti, alcuni con ferite recenti, oltre ad armi da fuoco, farmaci e materiale medico per curare gli animali feriti.

Rochemback viene arrestato con l’accusa di ‘crimini ambientali’, nonostante suo padre Juarez cerchi di scagionarlo.

“Fabio era con me a Soledade, ma ora è tornato a Alegre. C’è evidentemente qualcuno che è geloso di lui”.

Dai grandi stadi alle arene clandestine il passo può quindi essere più breve di quanto si possa pensare, ma quella di Fabio Rochemback resta comunque una parabola senza precedenti.