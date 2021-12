Fabio Carvalho, il talento del Fulham che vuole vincere il Pallone d'Oro

Maggio 2021. Durante il secondo tempo della sfida tra il Chelsea e il Fulham, con la squadra di Scott Parker - a un passo dalla retrocessione - in svantaggio per 2-0, tutti si attendevano l'inserimento dalla panchina di un giovane centrocampista offensivo dell'Academy. A entrare al 78', tuttavia, non è stato Faustino Anjorin del Chelsea: al contrario, è stato il meno noto Fabio Carvalho, diciottenne del Fulham, al debutto in campionato.

Una volta confermata retrocessione dei Cottagers la settimana successiva, con una sconfitta per 2-0 contro il Burnley, Parker ha mostrato fiducia nelle capacità e nel potenziale di Carvalho, consegnandogli una maglia da titolare nelle ultime tre partite della stagione.

Un goal - il primo in prima squadra - contro il Southampton e una grande prestazione contro il Newcastle all'ultima giornata hanno sicuramente ripagato quella fiducia. Ma lì è sorta una domanda importante: Carvalho si sarebbe confermato, settimana dopo settimana, anche nella stagione successiva?

A quella domanda ha risposto, con un deciso sì, il nuovo allenatore Marco Silva.

Prima un infortunio al piede che lo avrebbe tenuto fuori per nove settimane, Carvalho ha segnato tre goal e fornito un assist nelle prime cinque partite del 2021-22, giocate tutte da titolare. Poi ha trovato la rete ancora una volta al suo ritorno nell'undici titolare contro il Barnsley, a novembre.

Il 4-2-3-1 di Marco Silva è, in una certa misura, costruito attorno a Carvalho, che ormai ha 19 anni e la libertà di giocare come un 10 senza una posizione fissa. Ciò gli dà la possibilità di muoversi dove vuole. Ma il ragazzo è molto intelligente e assume posizioni diverse durante le partite, giocando in profondità oppure aiutando la squadra nella prima costruzione del gioco.

Nato a Lisbona, Carvalho si è messo in luce nelle giovanili del Benfica tra gli 8 e gli 11 anni, prima che la sua famiglia si trasferisse a Londra.

È entrato nell'Academy del Fulham nel 2014 e ha firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio del 2020. L'ultima stagione a livello giovanile in Premier League 2 è stata di altissimo livello: in sole 13 presenze ha partecipato a 19 goal, con un goal o un assist ogni 60 minuti.

Fuori dal campo, Carvalho ha una grande personalità. Il direttore dell'accademia del Fulham, Huw Jennings, ha detto che lui che "si dedica costantemente a migliorarsi".

"Nei prossimi anni - ha aggiunto Jennings - è intenzionato a lottare per il Pallone d'Oro. Vuole puntare in alto".

Il premio Young Player of the Month della Football League ricevuto ad agosto non corrisponde ancora alle sue ambizioni, ma Carvalho sta andando nella giusta direzione. Anche perché le sue qualità risaltano immediatamente. Considerando soprattutto la sua giovane età, il suo processo decisionale è già piuttosto elevato.

Carvalho ama avere la palla tra i piedi nella fase di costruzione del gioco, è capace di attirare i difensori verso di sé anche quando non è in una posizione pericolosa ed evitare la pressione attraverso scambi coi compagni o dribbling. Ma sa essere minaccioso anche nei pressi dell'area avversaria e somiglia a Lampard nel modo in cui sa inserirsi da dietro.

Le prospettive di Carvalho, insomma, sembrano essere troppo alte per il Fulham. E lui stesso sembra esserne consapevole, come dimostra la sua apparente riluttanza a firmare il rinnovo di un contratto in scadenza tra sei mesi. Le voci che lo accostano a club come Real Madrid, Barcellona, ​​Liverpool e Chelsea già non mancano.

Si dice inoltre che a volerlo sia il super agente Jorge Mendes, la cui presunta volontà sarebbe quella di portarlo al Liverpool. Marco Silva si è detto "non contento della situazione".

"Spero davvero - ha detto l'ex manager dell'Everton - che quelli che lo consigliano si prendano cura di lui, non solo per un grosso contratto, ma per farlo crescere".

Nei prossimi mesi, dunque, Carvalho dovrà prendere una decisione: andarsene o restare al Fulham. Se la squadra di Silva guadagnasse la promozione in Premier League - il che sembra probabile - restare rappresenterebbe un passo avanti.

Tuttavia, l'ambizione di Carvalho è legata all'aumento delle qualità dei suoi compagni di squadra, così da poter tentare di alzare il suo livello per eguagliarli. Per questo dovrebbe cambiare club, e le opzioni sembrano non mancargli. Dovrà però valutare con molta attenzione la scelta del suo prossimo club: difficilmente il Liverpool sarebbe l'ideale per lui, che deve ancora migliorare nella fase di non possesso.

Senza dubbio, però, il potenziale non manca. E coloro che hanno assistito al suo debutto in Premier League allo Stamford Bridge a maggio, potrebbero aver visto l'emergere di una futura stella.