Fa gli auguri a quasi tutte le squadre di Serie A: la Lega dimentica la Lazio, poi rimedia

In una foto pubblicata sui social, 19 simboli del campionato, di ogni squadra, tranne la Lazio: proteste e scuse, con l'inserimento di Immobile.

Chiuso il 2020, il calcio e il mondo intero sperano di poter vivere un 2021 completamente diverso. Subito polemiche però attorno al pallone italiano, per una gaffe da parte della Lega calcio, che attraverso i suoi profili ufficiali ha dimenticato di includere la nell'intera rosa delle squadre del massimo campionato.

La Lega aveva infatti pubblicato una foto per fare gli auguri a tutte le squadre di , inserendo un simbolo di ognuna. Da Joao Pedro a Nzola, da Cristiano Ronaldo a Lukaku, passando per Caputo e Ibrahimovic. Diciannove volti, ma nessun giocatore della Lazio presente.

Pronti per nuove 𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.

Pronti per nuove 𝘀𝗳𝗶𝗱𝗲.

Pronti a tornare in 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼.

Pronti a dare 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼.



𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲*.

#SerieATIM #WeAreCalcio



*P.s.: ora ci siamo tutti! pic.twitter.com/cQiXGbyGvk — Lega Serie A (@SerieA) January 1, 2021

Proteste e ironia social che hanno portato la Lega a correggere il tiro: l'immagine è stata così ripubblicata inserendo Ciro Immobile, capitano e bomber numero uno della Lazio, in cima ai giocatori, con più visibilità rispetto ai colleghi. Con tanto di scuse, mani giunte in segno di perdono per la dimentincanza:

"Pronti per nuove emozioni. Pronti per nuove sfide. Pronti per tornare in campo. Pronti a dare tutto. Insieme*. *Ps: ora ci siamo tutti".

Nonostante le scuse, su twitter sono fioccati gli sfottò nei confronti della Lazio e dall'altra parte le proteste da parte dei tifosi biancocelesti. In attesa delle gare ufficiali di Serie A previste domenica, il nuovo anno calcistico inizia come di consueto, con le polemiche.