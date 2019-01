FA Cup, sorteggio degli ottavi: spicca Chelsea-Manchester United

Sorteggiati gli ottavi di finale di FA Cup: subito big match tra Chelsea e Manchester United, il Manchester City contro il Middlesbrough o il Newport.

Non sono mancate neanche quest'anno le sorprese in FA Cup, affascinante competizione inglese che da sempre riserva incredibili favole: la competizione entra ora nel vivo con il sorteggio degli ottavi di finale, che presenta subito un entusiasmante big match.

L'urna ha messo infatti di fronte Chelsea e Manchester United: Solskjaer contro Sarri, ma anche Lukaku contro Higuain. Tante stelle per un match che ha già il sapore di una finale per il valore delle due rose in campo.

Il Manchester City di Guardiola dovrà invece affrontare la vincente di Middlesbrough-Newport County, due avversarie sicuramente alla portata del colosso Citizens.

Si affronteranno inoltre anche le due grandi sorprese del torneo: il Wimbledon, capace di elminare addirittura il West Ham, se la vedrà con il Millwall, che ha superato l'Everton nei sedicesimi di finale. Le partite si svolgeranno tra il 15 e il 18 febbraio.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers

Wimbledon - Millwall

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Middlesbrough / Newport County - Manchester City

Chelsea - Manchester United

Swansea - Barnet / Brentford

Portsmouth / QPR - Watford

Brighton / WBA - Derby County