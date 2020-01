FA Cup, iniziativa 'Take a minute': le partite iniziano con un minuto di ritardo

Le partite di FA Cup del weekend inizieranno con un minuto di ritardo per l'iniziativa 'Take a minute', che sensibilizza sulle malattie mentali.

La Federcalcio inglese ha annunciato oggi che le partite del weekend di avranno inizio con un minuto di ritardo: l'iniziativa prende il nome di 'Take a minute' e nasce per sensibilizzare le persone sulle malattie mentali.

Un minuto di ritardo per riflettere sulla salute mentale, 60 secondi per un primo passo verso il proprio benessere: è questo lo slogan dell'iniziativa di 'Heads Up', che sfrutta la popolarità del calcio per mandare un importante messaggio.

Queste le parole del presidente Godric Smith:

"La Emirates FA Cup è una competizione per tutti e vogliamo usare il suo potenziale per aiutare e dimostrare che tutti dobbiamo dedicare un minuto a concentrarci su come possiamo migliorarci".

L'idea prende forma proprio nel giorno in cui il calcio inglese piange la morte di Chris Baker, ex giocatore di , , Barnsley e , trovato morto nel proprio appartamento all'età di 39 anni.