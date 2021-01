FA Cup, impresa del Chorley: eliminato il Derby County

Il Chorley Football Club, squadra di sesta serie inglese, ha eliminato derby county in FA Cup vincendo per 2-0.

Signori, siamo di fronte alla bellezza e alla magia della , la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo. Quest'oggi in , durante i 32esimi di finale, il Chorley Footbal Club ha battuto e quindi eliminato il , con il punteggio di due a zero.

Dove sta la magia? Che il Chorley è una squadra di sesta divisione inglese, di fatto è una squadra non professionista, che fa parte di quella categoria che in Inghilterra si definisce 'non league'.

Il Derby County, seppur decimato dalle assenze, milita in Championship, quella che da noi è la Serie B, ovvero la seconda divisione. Squadra allenata tra l'altro da Wayne Rooney, che sta svolgendo il ruolo ad interim.

Su Twitter, come potete vedere, il Chorley ha pubblicato poi un video dei festeggiamenti nello spogliatoio: tutta la squadra ha cantato a squarciagola la canzone di Adele, "Someone Like You".