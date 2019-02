FA Cup: calendario, tabellone, risultati e dove vederla in tv e streaming

FA Cup 2018/2019: il calendario delle partite, il tabellone completo, i risultati e dove vedere le partite in tv.

La FA Cup è la competizione più antica al mondo, ricca di emozioni e di storie da raccontare. Il tabellone viene sorteggiato turno per turno e le sfide si giocano tutte in gara unica, senza supplementari o rigori. In caso di parità si gioca infatti il classico 'replay' a campi invertiti.



Con DAZN segui la FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le sorprese come di consueto non sono mancate, con Liverpool, Arsenal e Tottenham già fuori dai giochi. Quest'anno la FA Cup è un'esclusiva di DAZN, che trasmetterà le partite più importanti in diretta streaming. Ecco di seguito il tabellone, i risultati e le partite che verranno trasmesse su DAZN.

SEDICESIMI DI FINALE

DATA ORA PARTITA TV 25 gen 20.45 Bristol City -Bolton 2-1 25 gen 20.55 Arsenal- Manchester United 1-3 26 gen 13.30 Accrington- Derby 0-1 26 gen 16.00 Brighton-West Bromwich 0-0 26 gen 16.00 Doncaster -Oldham 2-1 26 gen 16.00 Manchester City -Burnley 5-0 26 gen 16.00 Middlesbrough- Newport County 1-1/0-2 26 gen 16.00 Newcastle- Watford 0-2 26 gen 16.00 Portsmouth- QPR 1-1/0-2 26 gen 16.00 Shrewsbury- Wolverhampton 2-2/2-3 26 gen 16.00 Swansea -Gillingham 4-1 26 gen 18.30 Millwall -Everton 3-2 26 gen 20.45 Wimbledon -West Ham 4-2 27 gen 17.00 Crystal Palace -Tottenham 2-0 27 gen 19.00 Chelsea -Sheffield Wednesday 3-0 28 gen 20.45 Barnet- Brentford 3-3/1-3

OTTAVI DI FINALE

DATA ORA PARTITA TV 16 feb 16.00 Bristol City-Wolverhampton - 16 feb 16.00 Newport County-Manchester City - 16 feb 16.00 QPR-Watford - 16 feb 16.00 Swansea-Brentford - 16 feb 16.00 Wimbledon-Millwall - 17 gen 17.00 Doncaster-Crystal Palace - 18 feb 20.30 Chelsea-Manchester United DAZN - - West Bromwich/Brighton-Derby -

FINALE