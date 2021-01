FA Cup, Aston Villa-Liverpool si giocherà: padroni di casa in campo con l'Under 23

Il match era a rischio dopo un focolaio di Covid-19 nei Villans: il match si giocherà regolarmente, con i padroni di casa che schiereranno i giovani.

- si giocherà, nonostante il club di sia alle prese con un focolaio di Covid-19 esploso all’interno del club nelle scorse ora. Anche il centro d’allenamento è stato chiuso. La FA ha deciso in mattinata che la partita del terzo turno di , in programma questa sera alle 20.45 italiane, si giocherà regolarmente.

Ieri l’Aston Villa aveva comunicato che i club stavano lavorando con la federazione per riuscire a disputare comunque la gara. Missione riuscita, anche se il club non schiererà i titolari, ma gli Under 23 e gli Under 18. L’intera prima squadra sarà assente, così come lo staff tecnico, lo staff medico, massaggiatori e magazzinieri.



Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021

Le squadre delle giovanili non sarebbero entrate in contatto con il virus, in quanto la prima squadra si allenava già in una ‘zona rossa’ all’interno del centro di allenamento. I risultati dei test effettuati ieri sono attesi intorno all’ora di pranzo di oggi.

Se la sfida di FA Cup si giocherà regolarmente, quella contro il di Premier League in programma il 13 gennaio potrebbe essere rinviata, con possibilità di essere ricalendarizzata più avanti. Cosa che invece non sarebbe possibile con le partite di Coppa Nazionale.

Per questa ragione si sarebbe deciso di non optare per il rinvio, così come è successo in altre partite, come ad esempio quella del Derby di Rooney, che manderà una squadra di giovani anziché la prima. È stata invece rinviata -Shrewsbury, a causa dell’eccessivo numero di casi di questi ultimi.